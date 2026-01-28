ENG Vs SL: रूट-ब्रूक की नाबाद शतकीय पारी, श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच को 53 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज 2-1 से जीती.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम ने निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर 357 रन बनाए. इस टीम को 19 के स्कोर पर बेन डकेट (7) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद 40 के स्कोर तक रेहान अहमद (24) भी पवेलियन लौट गए थे.

यहां से जो रूट ने जैकब बेथेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 126 रन जुटाते हुए टीम को परेशानी से निकाला. बेथेल 72 गेंदों में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे.

कप्तान हैरी ब्रूक पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने रूट के साथ 113 गेंदों में 191 रन की अटूट साझेदारी करते हुए इंग्लैंड को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

रूट 108 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 111 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ब्रूक ने 66 गेंदों में 9 छक्कों और 11 चौकों के साथ नाबाद 136 रन बनाए. विपक्षी खेमे से धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा और जेफ्री वेंडरसे ने 1-1 विकेट निकाला.

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 46.4 ओवरों में 304 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने कामिल मिसारा के साथ पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की. कामिल ने 22 रन, जबकि निसांका ने 25 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन की पारी खेली.

इनके अलावा, पवन रत्नायके ने 115 गेंदों में 1 छक्के और 12 चौकों के साथ 121 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. इंग्लैंड की तरफ से जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, विल जैक्स और आदिल रशीद ने 2-2 विकेट निकाले। सैम करन को 1 विकेट हाथ लगा.

श्रीलंका ने वनडे सीरीज के पहले मैच को 19 रन से जीता था, जिसके बाद अगले मुकाबले में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. ऐसे में यह मैच निर्णायक था। अब दोनों देश 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच तीन टी20 मैच खेलेंगे.