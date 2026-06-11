हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह

दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह

Australia Cricketer Nikhil Chaudhary: निखिल चौधरी को ऑस्ट्रेलिया ने टी20 टीम में शामिल किया है, हालांकि अभी उनके पास वहां की परमानेंट नागरिकता नहीं है. वह डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खेल चुके हैं.

By : शिवम | Updated at : 11 Jun 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के स्क्वॉड में बदलाव किया है, उन्होंने ट्रेविस हेड के रिप्लेसमेंट के तौर पर लेग-स्पिनिंग ऑलराउंडर निखिल चौधरी को शामिल किया है. निखिल पहली बार नेशनल टीम में चुने गए हैं. खास बात ये है कि उनके पास अभी भी ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट नागरिकता नहीं है, वह 2020 में वहां गए थे और कोविड ऑउटब्रेक के बाद वहां फंस गए और फिर वहीं रहने लगे. उनका जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था.

निखिल चौधरी का जन्म 4 मई, 1996 को दिल्ली में हुआ था. वह डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खेल चुके हैं. 2017-19 के बीच उन्होंने पंजाब के के लिए 14 मैच खेले थे. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 12 और विजय हजारे ट्रॉफी में 2 मैच खेल चुके हैं. वह 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां फंस गए.

निखिल चौधरी की किस्मत उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गई. वह 2020 में अपने चाचा से मिलने ऑस्ट्रेलिया गए थे. उनके चाचा क्वींसलैंड में रहते हैं, जब निखिल गए थे तब कोरोना माहामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इंटरनेशनल सीमाएं बंद कर दी. चौधरी को वहीं रुकना पड़ा, उनके पास अभी टेम्पररी वीजा है, जो 2027 तक वैध है.

यह भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान मैच में हरमनप्रीत कौर का पहला रन ही होगा सबसे खास, टूट जाएगा बड़ा रिकॉर्ड

नागरिकता नहीं होने पर कैसे मिली नेशनल टीम में जगह?

निखिल चौधरी के पास अभी ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी या नागरिकता नहीं है. लेकिन ICC नियमों के तहत वह ऑस्ट्रेलिया के लिए नेशनल टीम में खेलने के योग्य हैं, क्योंकि वह वहां 5 साल से अधिक से रह रहे हैं फिर चाहे वह वहां के नागरिक हों या नहीं.

यह भी पढ़ें- 'विश्व कप 1983 के लिए भारत की कप्तानी की दौड़ में मैं भी था, कपिल को चुनना गलत...', किरमानी का बयान वायरल

होबार्ट हरिकेंस के लिए खेलते हुए निखिल चौधरी ने बिग बैश लीग 2025-26 में 11 पारियों में 307 रन बनाए थे, हालांकि गेंदबाजी में वह कुछ खास नहीं कर पाए. उन्होंने 4 मैचों में गेंदबाजी की, जिसमें कोई विकेट नहीं ले पाए.

बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. पहला मैच 17 जून, दूसरा 19 और तीसरा 21 जून को खेला जाएगा. तीनों मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Bangladesh Vs Australia BAN Vs AUS Australia T20 Squad Nikhil Chaudhary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
क्रिकेट
टीम इंडिया ने वनडे में अफगानिस्तान को दिया 350 का लक्ष्य, गायकवाड़-तिलक की फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने भी दिखाया दम
टीम इंडिया ने वनडे में अफगानिस्तान को दिया 350 का लक्ष्य, गायकवाड़-तिलक की फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने भी दिखाया दम
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, लेकिन इतिहास रचने से चूके
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, लेकिन इतिहास रचने से चूके
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नया अवतार देख दुनिया हैरान, बदल लिया लंबे-लंबे छक्के मारने वाला स्टाइल
15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नया अवतार देख दुनिया हैरान, बदल लिया लंबे-लंबे छक्के मारने वाला स्टाइल
Advertisement

वीडियोज

Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान में एक और जहाज पर हमला, MT जलवीर में आग, शिप पर भारतीय फंसे, 3 दिन में तीसरा अटैक
ओमान में एक और जहाज पर हमला, MT जलवीर में आग, शिप पर भारतीय फंसे, 3 दिन में तीसरा अटैक
महाराष्ट्र
CJP पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री की अमेरिका में मीटिंग हुई, फोटो...'
CJP पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री की अमेरिका में मीटिंग हुई'
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
इंडिया
Kirti Azad on TMC Turmoil: 'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget