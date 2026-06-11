ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के स्क्वॉड में बदलाव किया है, उन्होंने ट्रेविस हेड के रिप्लेसमेंट के तौर पर लेग-स्पिनिंग ऑलराउंडर निखिल चौधरी को शामिल किया है. निखिल पहली बार नेशनल टीम में चुने गए हैं. खास बात ये है कि उनके पास अभी भी ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट नागरिकता नहीं है, वह 2020 में वहां गए थे और कोविड ऑउटब्रेक के बाद वहां फंस गए और फिर वहीं रहने लगे. उनका जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था.

निखिल चौधरी का जन्म 4 मई, 1996 को दिल्ली में हुआ था. वह डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खेल चुके हैं. 2017-19 के बीच उन्होंने पंजाब के के लिए 14 मैच खेले थे. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 12 और विजय हजारे ट्रॉफी में 2 मैच खेल चुके हैं. वह 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां फंस गए.

निखिल चौधरी की किस्मत उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गई. वह 2020 में अपने चाचा से मिलने ऑस्ट्रेलिया गए थे. उनके चाचा क्वींसलैंड में रहते हैं, जब निखिल गए थे तब कोरोना माहामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इंटरनेशनल सीमाएं बंद कर दी. चौधरी को वहीं रुकना पड़ा, उनके पास अभी टेम्पररी वीजा है, जो 2027 तक वैध है.

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नागरिकता नहीं होने पर कैसे मिली नेशनल टीम में जगह?

निखिल चौधरी के पास अभी ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी या नागरिकता नहीं है. लेकिन ICC नियमों के तहत वह ऑस्ट्रेलिया के लिए नेशनल टीम में खेलने के योग्य हैं, क्योंकि वह वहां 5 साल से अधिक से रह रहे हैं फिर चाहे वह वहां के नागरिक हों या नहीं.

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होबार्ट हरिकेंस के लिए खेलते हुए निखिल चौधरी ने बिग बैश लीग 2025-26 में 11 पारियों में 307 रन बनाए थे, हालांकि गेंदबाजी में वह कुछ खास नहीं कर पाए. उन्होंने 4 मैचों में गेंदबाजी की, जिसमें कोई विकेट नहीं ले पाए.

बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. पहला मैच 17 जून, दूसरा 19 और तीसरा 21 जून को खेला जाएगा. तीनों मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे.