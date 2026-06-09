टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स की कप्तानी का रिजल्ट? जानें इंग्लैंड ने कितने टेस्ट जीते और हारे

Ben Stokes Captaincy Stats For England: दिग्गज ऑलराउंडर और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. स्टोक्स और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने के बाद लॉर्ड्स के नाइट क्लब में गए थे, जहां उनकी एक रग्बी खिलाड़ी से लड़ाई हो गई. इसके बाद स्टोक्स के कप्तानी छोड़ने और टेस्ट से रिटायरमेंट लेने की बात ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी. इसी बीच आइए जानते हैं कि अब तक टेस्ट में स्टोक्स की कप्तानी का रिजल्ट क्या है.

बेन स्टोक्स की टेस्ट कप्तानी का लेखा-जोखा

अब तक स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट कप्तान के रूप में 43 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों में इंग्लिश टीम ने 24 में जीत हासिल की है और 17 में हार का सामना किया है. बाकी के 2 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. उनका विनिंग परसेंट 55.81 का रहा.

कप्तान के रूप में खेलते हुए स्टोक्स ने 43 मैचों की 74 पारियों में बैटिंग करते हुए 32.22 की औसत से 2256 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 155 रनों का रहा.

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वहीं गेंदबाजी करते हुए 56 पारियों में इंग्लिश कप्तान ने 28.05 की औसत से 78 विकेट अपनी झोली में डाले, जिसमें उनका मैच बेस्ट फिगर 6/88 का रहा. उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल लिया है.

बेन स्टोक्स का अंतर्राष्ट्रीय करियर

स्टोक्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 121 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 218 पारियों में उन्होंने 7228 रन बना लिए हैं, जिसमें 14 शतक और 27 अर्धशतक शामिल है. उनका हाई स्कोर 258 रनों का रहा. टेस्ट की 180 पारियों में गेंदबाजी करते हुए स्टोक्स ने 246 विकेट लिए हैं.

वनडे की 99 पारियों में उन्होंने 3463 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 24 अर्धशतक लगाए. फॉर्मेट की 88 पारियों में गेंदबाजी करते हुए स्टोक्स ने 74 विकेट अपनी झोली में डाले हैं. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 36 पारियों में उन्होंने 585 रन बनाए और 36 पारियों में 26 विकेट लिए.

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