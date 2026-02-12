इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल

इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को हाल ही में एक दर्दनाक हादसे का सामना करना पड़ा था. अभ्यास के दौरान गेंद सीधे उनके चेहरे पर जा लगी. 34 वर्षीय ऑलराउंडर ने पिछले हफ्ते खुद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर फैंस को अपनी हालत के बारे में जानकारी दी है. तस्वीर में उनकी आंख के आसपास सूजन, गाल पर खरोंच और नाक पर पट्टी साफ नजर आ रही थी. हालांकि चोट गंभीर दिख रही थी, लेकिन स्टोक्स ने अपने अंदाज में हल्का मजाक करते हुए बताया कि आपको गेंद की भी हालत देखनी चाहिए.

हांलाकि उन्होंने अब सर्जरी करा ली है. इसकी अपडेट भी उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी. इस पोस्ट में हालांकि उनके मुंह पर अभी भी सूजन देखी जा सकती है. स्टोक्स ने फोटो के नीचे लिखा की शायद फोटो देख कर ऐसा न लगे, लेकिन उनकी सर्जरी सफल रही है.

एशेज हार के बाद बढ़ा दबाव

स्टोक्स की यह चोट ऐसे समय आई है जब इंग्लैंड टीम हाल ही में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 4-1 से हारकर लौटी है. इस हार के बाद टीम की रणनीति और कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) टीम के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहा है.

हालांकि स्टोक्स पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह टेस्ट टीम की कमान संभालते रहना चाहते हैं. उनके नेतृत्व में टीम ने पहले आक्रामक क्रिकेट खेला है, लेकिन हालिया नतीजों ने दबाव जरूर बढ़ाया है.

सफेद गेंद क्रिकेट से दूरी

इस समय स्टोक्स इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम का हिस्सा नहीं हैं. वह टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल रहे हैं. उनका पूरा ध्यान फिलहाल फिटनेस और टेस्ट क्रिकेट पर है. डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वह धीरे-धीरे रिकवरी की प्रक्रिया से गुजरेंगे.

कब हो सकती है वापसी?

अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो स्टोक्स काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए वापसी कर सकते हैं. इंग्लैंड की अगली घरेलू टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 जून से लॉर्ड्स में शुरू होगी. दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन स्टोक्स का 35वां जन्मदिन भी है.