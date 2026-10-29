'इस टीम में कप्तानी मिल सकती है', हार्दिक पांड्या को लेकर रविचंद्रन अश्विन का बयान वायरल

मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक पांड्या का सफर आगे जारी रहेगा या वो किसी नई टीम की जर्सी में नजर आएंगे. IPL के अगले सीजन से पहले इस सवाल पर चर्चा तेज हो गई है. हार्दिक को लेकर कई फ्रेंचाइजी के नाम सामने आ रहे हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने उस टीम का नाम बताया है, जहां हार्दिक को खेलने के साथ कप्तानी करने का मौका भी मिल सकता है. अश्विन की नजर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) हार्दिक के लिए बेहतर ऑप्शन है.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक के संभावित ट्रेड को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि KKR में हार्दिक कप्तान बन सकते हैं. ट्रेड पर बात करते हुए अश्विन ने हर्षित राणा और रिंकू सिंह के नाम भी दिए. लेकिन, इन खिलाड़ियों के बदले हार्दिक को टीम में शामिल करने की बात सिर्फ एक उम्मीद है. अभी किसी ट्रेड की ऑफिसियल जानकारी नहीं हुई है.

गुजरात टाइटंस भी बन सकती है ऑप्शन

हार्दिक की पुरानी टीम गुजरात टाइटंस (GT) को लेकर भी अश्विन ने एक दिलचस्प सुझाव दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि गुजरात, हार्दिक के बदले राशिद खान को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर सकती है. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के उम्मीद ऑप्शनों में यशस्वी जायसवाल और सैम करन जैसे खिलाड़ियों का भी जिक्र किया.

अश्विन के मुताबिक, मुंबई इंडियंस को भारतीय विकेटकीपर की जरूरत है. इसके साथ ही टीम अपनी गेंदबाजी को भी मजबूत करना चाहेगी.

इन 5 टीमों का लिया नाम

अश्विन ने हार्दिक को हासिल करने के उम्मीद दौड़ की में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), KKR, राजस्थान रॉयल्स (RR), गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स (PBKS) का नाम लिया. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के इस में शामिल होने की उम्मीद से इनकार किया.

कप्तानी अब सबसे बड़ी शर्त नहीं

अश्विन का मानना है कि हार्दिक के लिए अगली फ्रेंचाइजी में कप्तानी मिलना अब जरूरी नहीं है. वो अपने लिए सही टीम चुनना चाहेंगे. लेकिन, हार्दिक मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई ऑफिसियल ऐलान नहीं हुई है.

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