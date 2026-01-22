हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: बाबर आजम का फिर बना 'मजाक', 37 सेकंड के इस वीडियो पर लोगों ने उड़ाई खिल्ली; वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

Babar Azam: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का एक 37 सेकंड की वीडियो को लेकर काफी मजाक बन रहा है. तो आइए जानते हैं कि वीडियो का पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 Jan 2026 05:38 PM (IST)
Babar Azam: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम अपने खेल से ज्यादा कई अन्य चीजों को लेकर चर्चा में रहते हैं. कभी उनका खराब इंग्लिश को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी धीमे स्ट्राइक रेट के कारण फैंस बाबर को आड़े हाथों लेते हैं. लेकिन इस दफा बाबर को एक 37 सेंकड की वीडियो के लिए जमकर ट्रोल किया. 

दरअसल, सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को इंटरनेशनल ड्यूटी के चलते बिग बैश लीग 2025-26 के बीच से रिलीज कर दिया. रिलीज होने पर सिडनी सिक्सर्स ने सोशल मीडिया पर बाबर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज टूर्नामेंट में टीम के साथ खेलने का अपना अनुभव साक्षा करते हुए दिखाई दिए. लेकिन वीडियो में बाबर के बोलने के अंदाज को लोगों ने निशाना बनाया.

वीडियो देखकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी

एक्स पर एक यूजर ने बाबर का वीडियो रीशेयर करते हुए लिखा, "37 सेकंड की वीडियो में 85 बार 'आह-आह' है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ देर बात करने में बाबर ने कई बार बीच में 'आह-आह' बोला." 

इसी तरह बाबर को Definitely बोलने पर भी काफी ट्रोल किया जाता है. पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में बाबर को अक्सर यह शब्द बोलते हुए सुना जाता है. इस तरह आए दिन कभी बाबर की इंग्लिश को लेकर तो कभी उनके बोलने के अंदाज को लेकर मजाक बनता रहता है. 

बिग बैश लीग में रहे फ्लॉप 

गौरतलब है कि बाबर आजम बिग बैश लीग में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए. उन्होंने टूर्नामेंट में 11 मैच खेले, जिनकी 11 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 22.44 के औसत और 103.06 के धीमे स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 58* रनों का रहा. वहीं बाबर एक बार बिना खाता खोले भी आउट हुए. 

बाबर आजम का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

बात करें बाबर आजम के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो अब तक उन्होंने 61 टेस्ट, 140 वनडे और 136 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में बाबर ने 4366 रन, वनडे में 6501 रन और टी20 इंटरनेशनल में 4429 रन बना लिए हैं. 

Published at : 22 Jan 2026 05:38 PM (IST)
Babar Azam BBL 2025-26
