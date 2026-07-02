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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू वाली बहस में कूदे एबी डिविलियर्स; भारतीय कोच पर साधा निशाना; जानें क्या कहा

वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू वाली बहस में कूदे एबी डिविलियर्स; भारतीय कोच पर साधा निशाना; जानें क्या कहा

AB De Villiers on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया डेब्यू को लेकर चल रही डिबेट में एबी डिविलियर्स भी कूद पड़े हैं. उन्होंने संजू सैमसन के खराब आंकड़ों पर भी निशाना साधा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 11:26 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम का यूके टूर 26 जून से शुरू हुआ था. अब तक तीन मुकाबले पूरे हो चुके हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है. कप्तान श्रेयस अय्यर से लेकर कोच भी एक ही बात को दोहराते रहे हैं कि वो अपने मौजूदा ओपनिंग खिलाड़ियों को प्राथमिकता देंगे और सही समय आने पर जरूर वैभव को मौका दिया जाएगा.

मगर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का क्रेज क्रिकेट फैंस के साथ-साथ दिग्गजों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है. हर कोई देखना चाहता है कि IPL में बड़े-बड़े छक्के लगाने वाला नादान सा लड़का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या धमाका करता है. अब वैभव को लेकर चल रही डिबेट में दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स भी कूद पड़े हैं.

वैभव को प्लेइंग इलेवन में लाने की चर्चा इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि संजू सैमसन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. अब तक यूके टूर पर सैमसन ने तीन पारियों में सिर्फ 6 रन बनाए हैं. डिविलियर्स ने भी कहा है कि सैमसन कभी निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और वैभव कम से कम एक चांस जरूर डिजर्व करते हैं.

उसको खुला छोड़ दो...

अपने यूट्यूब चैनल पर एबी डिविलियर्स ने कहा, "उसको कब खुला छोड़ा जाएगा? मुझे लगा कि आयरलैंड सीरीज उनके डेब्यू के लिए सबसे सही अवसर था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर कैसा अहसास होता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल पाया."

भारतीय कोच पर साधा निशाना

भारतीय टीम के सहायक कोच रायन टेन डोएशे का कहना था कि वैभव सूर्यवंशी को भी अन्य खिलाड़ियों की तरह अपने मौके का इंतजार करना होगा. इस पर निशाना साधते हुए डिविलियर्स ने कहा, "वैभव का आईपीएल सीजन जैसा धमाकेदार रहा, उसके बाद उन्हें बड़ी चुनौती के लिए तैयार करने का समय आ गया था."

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jul 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
AB De Villiers SANJU SAMSON IND VS ENG Vaibhav Sooryavanshi
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