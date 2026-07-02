वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू वाली बहस में कूदे एबी डिविलियर्स; भारतीय कोच पर साधा निशाना

भारतीय क्रिकेट टीम का यूके टूर 26 जून से शुरू हुआ था. अब तक तीन मुकाबले पूरे हो चुके हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है. कप्तान श्रेयस अय्यर से लेकर कोच भी एक ही बात को दोहराते रहे हैं कि वो अपने मौजूदा ओपनिंग खिलाड़ियों को प्राथमिकता देंगे और सही समय आने पर जरूर वैभव को मौका दिया जाएगा.

मगर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का क्रेज क्रिकेट फैंस के साथ-साथ दिग्गजों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है. हर कोई देखना चाहता है कि IPL में बड़े-बड़े छक्के लगाने वाला नादान सा लड़का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या धमाका करता है. अब वैभव को लेकर चल रही डिबेट में दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स भी कूद पड़े हैं.

वैभव को प्लेइंग इलेवन में लाने की चर्चा इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि संजू सैमसन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. अब तक यूके टूर पर सैमसन ने तीन पारियों में सिर्फ 6 रन बनाए हैं. डिविलियर्स ने भी कहा है कि सैमसन कभी निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और वैभव कम से कम एक चांस जरूर डिजर्व करते हैं.

उसको खुला छोड़ दो...

अपने यूट्यूब चैनल पर एबी डिविलियर्स ने कहा, "उसको कब खुला छोड़ा जाएगा? मुझे लगा कि आयरलैंड सीरीज उनके डेब्यू के लिए सबसे सही अवसर था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर कैसा अहसास होता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल पाया."

भारतीय कोच पर साधा निशाना

भारतीय टीम के सहायक कोच रायन टेन डोएशे का कहना था कि वैभव सूर्यवंशी को भी अन्य खिलाड़ियों की तरह अपने मौके का इंतजार करना होगा. इस पर निशाना साधते हुए डिविलियर्स ने कहा, "वैभव का आईपीएल सीजन जैसा धमाकेदार रहा, उसके बाद उन्हें बड़ी चुनौती के लिए तैयार करने का समय आ गया था."

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