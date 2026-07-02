आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जुलाई महीने में भारतीय क्रिकेट टीम को कुल 11 मैच खेलने हैं. इसमें आठ टी20 इंटरनेशनल मैच और तीन वनडे मैच शामिल हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई को पहला टी20 मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, लेकिन अभी 10 मैच टीम इंडिया को इस महीने और खेलने हैं. टीम इंडिया इस महीने भरपूर एक्शन में दिखेगी. अगर आप भारतीय टीम का एक भी मैच मिस नहीं करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां आपको भारतीय क्रिकेट टीम के सभी मैचों की पूरी जानकारी मिलेगी.

इंग्लैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज

टीम इंडिया ने 1 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच खेला. भारत ने 20 ओवर में 189 रन बनाए, लेकिन बारिश की वजह से इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी. लंबे इंतजार के बाद यह मैच रद्द घोषित कर दिया गया.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20- 4 जुलाई

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टी20- 7 जुलाई

इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टी20- 9 जुलाई

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टी20- 11 जुलाई

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज

इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे- 14 जुलाई

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे- 16 जुलाई

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे- 19 जुलाई

जिम्बाब्वे के दौरे पर भी जाएगी टीम इंडिया

जुलाई में भारतीय टीम को सिर्फ इंग्लैंड से टी20 और वनडे सीरीज नहीं खेलनी है. बल्कि टीम इंडिया इस मंथ जिम्बाब्वे के दौरे पर भी जाएगी. जिम्बाब्वे में भारतीय टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. अभी जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान नहीं हुआ है. इस सीरीज में कई नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20- 23 जुलाई

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टी20- 25 जुलाई

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा टी20- 26 जुलाई

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