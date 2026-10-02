2027 वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा दिख सकता है भारत का 15 सदस्यीय स्क्वाड, जानें कौन होगा बाहर

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया कि मेजबानी में 2027 वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी. अगले साल विश्व कप कुल 51 दिन तक चलेगा, जिसमें कुल 57 मैच खेले जाएंगे. भारत के ग्रुप में 6 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा पाकिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे को भी इसी ग्रुप में रखा गया है.

टीम इंडिया के लिए सुपर-7 स्टेज की राह आसान लग रही है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं. इन जटिल और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए जान लीजिए BCCI 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में किन-किन खिलाड़ियों को जगह दे सकता है.

टॉप ऑर्डर - रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल

प्लेइंग इलेवन की बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल की जगह टॉप ऑर्डर में पक्की लगती है. वहीं टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के बैकअप ऑप्शन के लिए यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है. जायसवाल को फ्यूचर ओपनर के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए उन्हें अगली सभी वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह मिलना चौंकाने वाली बात नहीं होगी.

मिडिल ऑर्डर - श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत

वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर का नंबर-4 पक्का लग रहा है. इस बल्लेबाजी क्रम पर अय्यर को काफी अनुभव है और उन्होंने चौथे नंबर पर 2000 रन बनाए हैं. वहीं विकेटकीपर की पहली चॉइस केएल राहुल रहने वाले हैं, जो पांचवें क्रम का जिम्मा संभालेंगे. बैकअप विकेटकीपर और मिडिल ऑर्डर में एक और बल्लेबाजी विकल्प खुला रखने के लिए ऋषभ पंत का चयन हो सकता है. हालांकि पंत अभी वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं.

ऑलराउंडर - नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर

चूंकि 2027 वर्ल्ड कप के मैच अफ्रीकी पिचों पर खेले जाने वाले हैं, जहां मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा तेज गेंदबाजी विकल्प खुले रखना चाहेगा. पिछले दिनों चर्चा जोरों पर रही है कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या, दोनों को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है. वहीं स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर रवींद्र जडेजा विश्व कप में खेल सकते हैं. वाशिंगटन सुंदर को बैकअप स्पिन ऑलराउंडर के रूप में अफ्रीका ले जाया जा सकता है.

गेंदबाज - जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हर्षित राणा

तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह भारत के पेस अटैक को लीड कर रहे होंगे. उनके सपोर्ट में मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को स्क्वाड में जगह मिल सकती है. हर्षित राणा पिछले कई महीनों से चोटिल हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर उनकी लंबाई, खतरनाक पेस और बाउंस कारगर सिद्ध हो सकता है. वो इसके अलावा बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं. कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर की भूमिका में दिख सकते हैं.

भारत का संभावित स्क्वाड:

रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह

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