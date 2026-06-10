इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर और कप्तान बेन स्टोक्स इस समय नाइटक्लब विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. घटना के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस विवाद का असर उनकी कप्तानी पर पड़ सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में उनके संभावित संन्यास को लेकर भी चर्चाएं सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन नाइटक्लब के बाहर सड़क पर एक रग्बी खिलाड़ी और उसके साथी के साथ उलझते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कई घूंसे चले और एक शख्स जमीन पर गिर गया.

Ben Stokes Steps Down as England Test Captain, Likely to Retire from International Cricket. 👀



Ben Stokes and Gus Atkinson were involved in a nightclub altercation with a rugby player. Following an investigation by the ECB, Stokes was reportedly found guilty of breaching team… pic.twitter.com/9GqwD0ti7K — Kartik🤠 (@pkartik600) June 9, 2026

यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है. इससे कुछ घंटे पहले ही इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. जीत के बाद खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए नाइटक्लब पहुंचे थे, जहां यह विवाद हुआ.

ECB ने शुरू की जांच

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद टीम प्रोटोकॉल के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही है. स्टोक्स और एटकिंसन सोमवार तड़के उस नाइटक्लब मौजूद थे, जहां यह घटना हुई.

ECB ने कहा कि मामले से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा रही है और उचित समय पर आगे का फैसला लिया जाएगा. साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी क्रिकेट रेगुलेटर को भी दे दी गई है.

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स्टीव हार्मिसन ने किया बचाव

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने हालांकि बेन स्टोक्स का समर्थन किया है. उन्होंने टॉकस्पोर्ट से बातचीत में कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले के तथ्य सामने आने चाहिए.हार्मिसन ने कहा, 'बेन स्टोक्स एक बेहतरीन खिलाड़ी और ईमानदार इंसान हैं. जब पूरी सच्चाई सामने आएगी, तब ही इस मामले पर फैसला होना चाहिए. अगर उन्होंने कोई गलती की है तो वह खुद भी उसे समझेंगे और सही कदम उठाएंगे.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैं लंबे समय से बेन को जानता हूं और मुझे भरोसा है कि वह परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेंगे.'