हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबड़ौदा की महारानी राधिकाराजे का शाही अंदाज, महिला क्रिकेटरों संग डिनर में साड़ी में लूटी महफिल

बड़ौदा की महारानी राधिकाराजे का शाही अंदाज, महिला क्रिकेटरों संग डिनर में साड़ी में लूटी महफिल

बड़ौदा की महारानी राधिकाराजे गायकवाड़ ने लक्ष्मी विलास पैलेस में यूपी वॉरियर्स की महिला क्रिकेटरों के लिए शाही डिनर आयोजित किया. जहां साड़ी में उनका रॉयल अंदाज हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 29 Jan 2026 11:36 AM (IST)
बड़ौदा की महारानी राधिकाराजे गायकवाड़ एक बार फिर अपने शाही ठाठ और सादगी भरे स्टाइल को लेकर चर्चा में हैं. लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित एक खास डिनर इवेंट में उनका रॉयल अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने महिला क्रिकेटरों के साथ समय बिताया. यह डिनर खासतौर पर यूपी वॉरियर्स महिला टीम के लिए रखा गया था, जो महिला क्रिकेट को सम्मान देने की एक खूबसूरत पहल मानी जा रही है.

महिला क्रिकेटरों के सम्मान में शाही डिनर

यूपी वॉरियर्स की पूरी टीम इस मौके पर मौजूद रही. खिलाड़ी अपनी टीम जर्सी के साथ जींस और ट्राउजर जैसे कंफर्टेबल आउटफिट में नजर आईं. मैदान पर आक्रामक खेल दिखाने वाली ये खिलाड़ी डिनर के दौरान बेहद सहज और खुश नजर आईं. महारानी द्वारा महिला क्रिकेटरों के लिए रखा गया यह शाही डिनर खेल और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक बना.

महारानी राधिकाराजे का रॉयल और क्लासी लुक

इस खास शाम के लिए महारानी राधिकाराजे ने कलरफुल साड़ी को चुना, जिसमें नीला, हरा, पीला और ऑरेंज जैसे रंग शामिल थे. साड़ी का डिजाइन किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था, जो बेहद आकर्षक नजर आया. बिना भारी कढ़ाई के भी साड़ी ने रॉयल एलिगेंस को बखूबी दर्शाया और महारानी सबसे अलग दिखीं.

राधिकाराजे ने साड़ी के साथ रॉयल ब्लू रंग का ब्लाउज पहना, जिसने पूरे लुक को बैलेंस किया. ओपन पल्लू स्टाइल और सलीके से की गई ड्रेपिंग ने उनके लुक को मॉडर्न और क्लासी टच दिया, जो फॉर्मल डिनर के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहा.

सिंपल जूलरी और सॉफ्ट मेकअप

महारानी ने अपने लुक को सटल जूलरी के साथ पूरा किया. ड्रॉप ईयररिंग्स, कंगन और घड़ी ने लुक को ओवरडन होने से बचाया. सॉफ्ट मेकअप, हल्की आईलाइनर और छोटी सी बिंदी ने उनकी शख्सियत को और निखार दिया.

महिला क्रिकेट और शाही समर्थन का संदेश

इस आयोजन ने साफ संदेश दिया कि महिला क्रिकेट को अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उसे समाज के हर वर्ग से सम्मान और समर्थन मिल रहा है. यूपी वॉरियर्स की खिलाड़ी जहां अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं ऐसे आयोजन उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करते हैं. महारानी राधिकाराजे और महिला क्रिकेटरों की यह मुलाकात खेल और परंपरा के खूबसूरत मेल के रूप में याद की जाएगी. 

Published at : 29 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
UP WARRIORZ WPL 2026 Baroda Maharani Radhikaraje
Embed widget