एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे

एशेज सीरीज 2025-26 में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम अब एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही है. मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टेस्ट हारकर एशेज गंवाने वाली इंग्लिश टीम पर अब सीरीज के दौरान शराब के अत्यधिक सेवन के आरोप लग रहे हैं. इंग्लैंड पुरुष टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की (Rob Key) ने साफ किया है कि इन आरोपों की जांच की जाएगी और अगर कोई खिलाड़ी दोषी पाया गया तो उसको लेकर सख्त फैसला लिया जाएगा.

नूसा ट्रिप को लेकर हुआ विवाद

एशेज सीरीज में इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. पहले तीन टेस्ट मैच हारते ही ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 11 दिनों में एशेज अपने नाम कर ली. दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच इंग्लैंड की टीम ने क्वींसलैंड के रिसॉर्ट टाउन नूसा (Noosa) में एक ब्रेक लिया था. यह ब्रेक पहले से तय था और इसका मकसद लंबे दौरे के दौरान खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तरोताजा करना था, लेकिन इसी ब्रेक को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं.

रॉब की का सख्त रुख

रॉब की ने मेलबर्न में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें ब्रेक लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खिलाड़ियों ने जरूरत से ज्यादा शराब पी है तो यह गंभीर मुद्दा है. उन्होंने कहा, “अगर यह बात सामने आती है कि खिलाड़ियों ने जरूरत से ज्यादा शराब पी, तो हम इसकी जांच जरूर करेंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली टीम से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती.”

हालांकि, रॉब की ने यह भी साफ किया कि अब तक जो जानकारी उन्हें मिली है, उसके मुताबिक खिलाड़ी काफी हद तक अनुशासित थे. उन्होंने बताया कि टीम ने साथ में खाना खाया, समय पर लौटे और सिर्फ सीमित मात्रा में शराब ली.

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

यह पहली बार नहीं है जब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के व्यवहार पर सवाल खड़े हुए हों. रॉब की ने न्यूजीलैंड दौरे का भी जिक्र किया, जहां मैच से एक रात पहले खिलाड़ियों के बाहर होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस वीडियो में सफेद गेंद के कप्तान हैरी ब्रूक और खिलाड़ी जैकब बेथेल नजर आए थे.

रॉब की ने कहा कि उस मामले में औपचारिक चेतावनी जरूरी नहीं थी, लेकिन अनौपचारिक तौर पर खिलाड़ियों को समझाया गया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डिनर के साथ एक गिलास वाइन तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे आगे जाना बिल्कुल गलत है.