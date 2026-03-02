हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026: खामेनेई के निधन के बाद ईरान का बड़ा फैसला? 2026 फीफा वर्ल्ड कप से हटने के दिए संकेत

FIFA World Cup 2026: खामेनेई के निधन के बाद ईरान का बड़ा फैसला? 2026 फीफा वर्ल्ड कप से हटने के दिए संकेत

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब FIFA World Cup 2026 पर भी पड़ता दिख रहा है. अमेरिकी जमीन पर अपने सभी ग्रुप मैच खेलने वाली ईरान टीम टूर्नामेंट के बहिष्कार पर विचार कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

FIFA World Cup 2026: ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब खेल जगत पर भी दिखाई देने लगा है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ईरान की फुटबॉल टीम आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने पर विचार कर रही है. यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाना है.

हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में किए गए हमलों के बाद स्थिति और बिगड़ गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है. इस खबर के सामने आने के बाद ईरान में राजनीतिक और सामाजिक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है.

अमेरिकी जमीन पर मैच खेलने को लेकर चिंता

ईरान ने लगातार चौथी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और उसके सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले अमेरिका में ही होने हैं. टीम को 15 जून को लॉस एंजिलिस में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है. इसके बाद 21 जून को बेल्जियम और 26 जून को सिएटल में मिस्र से मुकाबला तय है.

हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज ने संकेत दिए हैं कि अमेरिकी में मैच खेलना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद वर्ल्ड कप में भागीदारी पर फैसला लेना आसान नहीं होगा.

ईरानी लीग को भी लगा झटका

तनाव के चलते ईरान की घरेलू फुटबॉल लीग को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संस्था FIFA ने कहा है कि वह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

शनिवार को फीफा के महासचिव मैटियास ग्राफस्ट्रॉम ने बताया कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (IFAB) की बैठक वेल्स में हुई, जहां इस स्थिति पर चर्चा की गई है. ग्राफस्ट्रॉम ने मीडिया से कहा, “मैने भी ईरान से जुड़ी खबर आज सुबह ही पढ़ी है. आज हमारी बैठक हुई, लेकिन अभी इस पर विस्तार से कुछ कहना जल्दबाजी होगी. हम दुनिया भर में हो रही सभी घटनाओं पर नजर रख रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि वर्ल्ड कप का ड्रॉ वॉशिंगटन में हो चुका है और उसमें सभी टीमें शामिल थीं. फीफा का मुख्य लक्ष्य है कि वर्ल्ड कप सुरक्षित माहौल में हो और सभी टीमें हिस्सा लें सकें. उन्होंने यह भी कहा कि फीफा तीनों मेजबान देशों की सरकारों से लगातार संपर्क में है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

हवाई सेवाओं पर भी असर

ईरान-अमेरिका तनाव का असर मध्य पूर्व के कई अहम एयरपोर्ट्स पर भी पड़ा है. शनिवार को अमेरिकी सेना ने ईरान में कुछ जगहों पर हमला किया था. वहीं, इजराइल ने भी दावा किया कि ईरान ने उस पर कई मिसाइलें दागी हैं. फिलहार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और फीफा हालात पर लगातार नजर रखे हुए है.

Published at : 02 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Ayatollah Ali Khamenei USA  FIFA World Cup 2026 #iran
