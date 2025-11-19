हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAshes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड की महाभिड़ंत, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और 2025 एशेज सीरीज का फुल शेड्यूल

Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड की महाभिड़ंत, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और 2025 एशेज सीरीज का फुल शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली एशेज 2025-26 की जंग 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शुरू होने जा रही है. जानिए पूरा शेड्यूल, स्क्वॉड, मैच टाइमिंग और भारत में कहां देखें लाइव.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

Ashes 2025-26: क्रिकेट की दुनिया की सबसे पुरानी और तीखी राइवलरी द एशेज 2025-26 में एक बार फिर पूरी दुनिया का रोमांच बढ़ाने आ रही है. 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज सिर्फ बैट-बॉल की टक्कर नहीं, बल्कि सम्मान, इतिहास और वर्चस्व की लड़ाई भी होगी. यहां हम आपको इस सीरीज का फुल शेड्यूल और सीरीज से जुड़ी सभी अहम जानकारी बताएंगे.

ऑस्ट्रेलिया तैयार, इंग्लैंड बदले की आग में

ऑस्ट्रेलिया अपनी घरेलू परिस्थितियों में हमेशा की तरह मजबूत दिख रही है. टीम का नेतृत्व स्टीव स्मिथ करेंगे, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में हैं. हालांकि चोटों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआती झटका जरुर दिया है. तेज गेंदबाज पैट कमिंस पहले टेस्ट से बाहर हैं, जिसके चलते स्मिथ को कप्तानी सौंपी गई है. 

दूसरी ओर, इंग्लैंड 2010-11 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने के अभियान पर है. कप्तान बेन स्टोक्स अपने आक्रामक अंदाज और ‘न्यू इंग्लैंड’ शैली पर भरोसा कर रहे हैं. जो रूट, जैक क्रॉली और हैरी ब्रूक टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड मुख्य गेंदबाज होंगे.

वेन्यू और शेड्यूल

इस बार के एशेज टेस्ट इन पांच प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे.

1st Test, 21 नवंबर - पर्थ, सुबह 8:00 बजे IST

2nd Test, 4 दिसंबर - ब्रिस्बेन, सुबह 9:30 बजे IST

3rd Test, 17 दिसंबर - एडिलेड, सुबह 5:30 बजे IST

4th Test, 26 दिसंबर - मेलबर्न, सुबह 5:30 बजे IST

5th Test, 4 जनवरी - सिडनी, सुबह 5:30 बजे IST

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अब तक खेले गए 361 टेस्ट में, 

ऑस्ट्रेलिया जीता: 152

इंग्लैंड जीता: 112

ड्रॉ: 97

अंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया आगे है, लेकिन इंग्लैंड इस बार इतिहास बदलने के इरादे से उतरेगा.

भारत में कहां देखें लाइव?

भारतीय दर्शक एशेज 2025-26 का लाइव टेलीकास्ट Star Sports Network पर देख सकेंगे. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

एशेज 2025-26: दोनों टीमों की पूरी स्क्वॉड 

ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड: स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, जेक वेदरॉल्ड, कैमरॉन ग्रीन, बो वेबस्टर, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस, सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क

इंग्लैंड स्क्वॉड: हैरी ब्रुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैकब बेथेल, विल जैक्स, गस एटकिंसन, ओली पोप, जेमी स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, ब्राइडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, जोश टंग, मार्क वुड 

Published at : 19 Nov 2025 02:12 PM (IST)
Tags :
Live Streaming AUS Vs ENG Full Schedule Ashes 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
हेल्थ
Self Medication: खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget