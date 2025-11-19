Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड की महाभिड़ंत, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और 2025 एशेज सीरीज का फुल शेड्यूल
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली एशेज 2025-26 की जंग 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शुरू होने जा रही है. जानिए पूरा शेड्यूल, स्क्वॉड, मैच टाइमिंग और भारत में कहां देखें लाइव.
Ashes 2025-26: क्रिकेट की दुनिया की सबसे पुरानी और तीखी राइवलरी द एशेज 2025-26 में एक बार फिर पूरी दुनिया का रोमांच बढ़ाने आ रही है. 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज सिर्फ बैट-बॉल की टक्कर नहीं, बल्कि सम्मान, इतिहास और वर्चस्व की लड़ाई भी होगी. यहां हम आपको इस सीरीज का फुल शेड्यूल और सीरीज से जुड़ी सभी अहम जानकारी बताएंगे.
ऑस्ट्रेलिया तैयार, इंग्लैंड बदले की आग में
ऑस्ट्रेलिया अपनी घरेलू परिस्थितियों में हमेशा की तरह मजबूत दिख रही है. टीम का नेतृत्व स्टीव स्मिथ करेंगे, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में हैं. हालांकि चोटों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआती झटका जरुर दिया है. तेज गेंदबाज पैट कमिंस पहले टेस्ट से बाहर हैं, जिसके चलते स्मिथ को कप्तानी सौंपी गई है.
दूसरी ओर, इंग्लैंड 2010-11 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने के अभियान पर है. कप्तान बेन स्टोक्स अपने आक्रामक अंदाज और ‘न्यू इंग्लैंड’ शैली पर भरोसा कर रहे हैं. जो रूट, जैक क्रॉली और हैरी ब्रूक टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड मुख्य गेंदबाज होंगे.
वेन्यू और शेड्यूल
इस बार के एशेज टेस्ट इन पांच प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे.
1st Test, 21 नवंबर - पर्थ, सुबह 8:00 बजे IST
2nd Test, 4 दिसंबर - ब्रिस्बेन, सुबह 9:30 बजे IST
3rd Test, 17 दिसंबर - एडिलेड, सुबह 5:30 बजे IST
4th Test, 26 दिसंबर - मेलबर्न, सुबह 5:30 बजे IST
5th Test, 4 जनवरी - सिडनी, सुबह 5:30 बजे IST
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
अब तक खेले गए 361 टेस्ट में,
ऑस्ट्रेलिया जीता: 152
इंग्लैंड जीता: 112
ड्रॉ: 97
अंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया आगे है, लेकिन इंग्लैंड इस बार इतिहास बदलने के इरादे से उतरेगा.
भारत में कहां देखें लाइव?
भारतीय दर्शक एशेज 2025-26 का लाइव टेलीकास्ट Star Sports Network पर देख सकेंगे. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.
एशेज 2025-26: दोनों टीमों की पूरी स्क्वॉड
ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड: स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, जेक वेदरॉल्ड, कैमरॉन ग्रीन, बो वेबस्टर, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस, सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क
इंग्लैंड स्क्वॉड: हैरी ब्रुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैकब बेथेल, विल जैक्स, गस एटकिंसन, ओली पोप, जेमी स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, ब्राइडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, जोश टंग, मार्क वुड
