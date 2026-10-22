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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअहमदाबाद में होगी कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप, 13 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

अहमदाबाद में होगी कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप, 13 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

Commonwealth Kabaddi Championship: पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद करेगा. ये 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें 13 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Oct 2026 06:31 PM (IST)
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पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद करेगा, जिसका आयोजन 23 से 31 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें 13 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की मंजूरी से, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में 23 टीमें और 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनके बीच 62 मैच होंगे.

बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में इस चैंपियनशिप की औपचारिक घोषणा की गई. भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की कप्तानी सुरजीत सिंह करेंगे. निधि शर्मा महिला टीम की कमान संभालेंगी.

ये देश लेंगे हिस्सा

पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भारत के आलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, युगांडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेंगे. 30 अक्टूबर को पुरुष और महिला वर्ग दोनों के सेमीफाइनल मैच होंगे. फाइनल 31 अक्टूबर को खेला जाएगा.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने AKFI के सचिव जितेंद्र प्राण सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा, "अहमदाबाद में पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करना भारतीय कबड्डी के लिए गर्व की बात है."

प्रो कबड्डी के आधिकारिक पेज से निधि शर्मा का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, "हमें अच्छा लग रहा है कि ये इंडिया में हो रहा है. हमारे लिए चैलेंज है, सिर्फ 3 सीनियर प्लेयर हैं और बाकी सभी जूनियर प्लेयर हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Kabaddi Ahmedabad
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