Abhishek Sharma vs Saim Ayub: रन मशीन अभिषेक शर्मा बनाम सैम अयूब, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे?

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के सैम अयूब के बीच मुकाबला अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा है. आंकड़ों में भी दोनों युवा बल्लेबाज एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Feb 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

Abhishek Sharma vs Saim Ayub: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जब युवा बल्लेबाजों की बात होती है, तो भारत के अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के सैम अयूब का नाम सबसे पहले चर्चा में आता है. दोनों ही खिलाड़ी अपनी-अपनी टीम के लिए बतौर ओपनर नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं. हालांकि अगर आंकड़ों की नजर से देखें, तो इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है.

अभिषेक शर्मा का दमदार टी20I रिकॉर्ड

अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें, तो अभिषेक शर्मा ने 41 मैचों में 40 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1297 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 34.13 का रहा है, जो टी20 जैसे फॉर्मेट में काफी अच्छा माना जाता है. वहीं उनका स्ट्राइक रेट 192.43 का है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को साफ दर्शाता है. अभिषेक ने अपने छोटे से करियर में 2 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए हैं.

सैम अयूब का अनुभव 

दूसरी तरफ सैम अयूब ने 66 मैचों में 63 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1291 रन बनाए हैं. हालांकि उनके कुल रन अभिषेक के लगभग बराबर हैं, लेकिन उनका बल्लेबाजी औसत 21.51 का है, जो अभिषेक से काफी कम है. उनका स्ट्राइक रेट 136.18 का है. सैम अब तक टी20 इंटरनेशनल में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं, जबकि उनके नाम 6 अर्धशतक जरूर दर्ज हैं.

बाउंड्री हिटिंग में कौन आगे?

बाउंड्री लगाने के मामले में भी अभिषेक शर्मा आगे नजर आते हैं. उन्होंने 123 चौके और 88 छक्के लगाए हैं, जबकि सैम अयूब के बल्ले से 135 चौके और 59 छक्के निकले हैं. यानी अभिषेक जहां बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं, वहीं सैम गैप्स में शॉट्स लगाने पर ज्यादा भरोसा करते हैं.

फील्डिंग में सैम अयूब की बढ़त

फील्डिंग में जरूर सैम अयूब ने बढ़त बनाई है. उनके नाम 27 कैच दर्ज हैं, जबकि अभिषेक शर्मा ने 18 कैच लपके हैं.

कौन है आगे?

कुल मिलाकर अगर बल्लेबाजी के प्रभाव और स्ट्राइक रेट की बात करें, तो अभिषेक शर्मा का पलड़ा भारी नजर आता है. वहीं सैम अयूब उनसे थोड़ा पीछे नजर आते हैं. आने वाले समय में इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच यह मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है. 

Published at : 23 Feb 2026 06:30 AM (IST)
Embed widget