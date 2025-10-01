टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पैसों से संबंधित समस्या दूर करने के लिए आप सही बातों पर ध्यान दे पाएंगे. दुविधा दूर कर पाएंगे. जब तक बातों में स्पष्टता नहीं होती है, तब तक काम शुरू करने और निर्णय लेने से बचना होगा. जिन लोगों के साथ विवाद है, उनसे दूर रहें. स्वभाव की नकारात्मक बातों पर ध्यान देते हुए खुद में बदलाव करने की कोशिश करें.