हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 2 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 2 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 2 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 01 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Tarot Card Predictions 2 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 2 अक्टूबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तय निर्णय पर टिके रहना होगा. लोगों से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है. जीवन में बढ़ती गंभीरता के कारण परिस्थिति में सुधार करना संभव होगा. परिवार के लोगों की गलतियों को माफ करते हुए एक-दूसरे के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश करें. सफलता मिलेगी, लेकिन रिश्तों में हो रहे तनाव के कारण अकेलापन महसूस होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तय निर्णय पर टिके रहना होगा. लोगों से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है. जीवन में बढ़ती गंभीरता के कारण परिस्थिति में सुधार करना संभव होगा. परिवार के लोगों की गलतियों को माफ करते हुए एक-दूसरे के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश करें. सफलता मिलेगी, लेकिन रिश्तों में हो रहे तनाव के कारण अकेलापन महसूस होगा.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आर्थिक समस्या दूर करने का रास्ता अचानक प्राप्त होगा. बड़ा लाभ होने के बाद आपकी जरूरतें पूरी होंगी. अपेक्षा के अनुसार निवेश करने में वक्त लगेगा. गलत विचारों के कारण खुद के लिए समस्या बढ़ा लेंगे. परिवार के लोगों का एक-दूसरे के प्रति व्यवहार आपके लिए चिंता बढ़ाएगा. फिलहाल किसी भी व्यक्ति के विचारों को बदलने की कोशिश न करें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आर्थिक समस्या दूर करने का रास्ता अचानक प्राप्त होगा. बड़ा लाभ होने के बाद आपकी जरूरतें पूरी होंगी. अपेक्षा के अनुसार निवेश करने में वक्त लगेगा. गलत विचारों के कारण खुद के लिए समस्या बढ़ा लेंगे. परिवार के लोगों का एक-दूसरे के प्रति व्यवहार आपके लिए चिंता बढ़ाएगा. फिलहाल किसी भी व्यक्ति के विचारों को बदलने की कोशिश न करें.
3/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, अपने जीवन की तुलना अन्य लोगों के साथ करने से चिंता होगी. किसी भी काम को करते समय एकाग्रता भंग न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा. काम आसानी से पूरा होगा, लेकिन चिंता की वजह से किसी भी बात का आनंद लेना संभव नहीं है. पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार जल्दी ही पूरा होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, अपने जीवन की तुलना अन्य लोगों के साथ करने से चिंता होगी. किसी भी काम को करते समय एकाग्रता भंग न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा. काम आसानी से पूरा होगा, लेकिन चिंता की वजह से किसी भी बात का आनंद लेना संभव नहीं है. पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार जल्दी ही पूरा होगा.
4/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर में अपेक्षित बदलाव आएगा, लेकिन इस निर्णय का असर व्यक्तिगत जीवन पर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें. अनेक बातों को सुलझाने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन सही लोगों का मार्गदर्शन और साथ मिलने से कठिन समय में भी आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी. भावनाओं के प्रभाव में आकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी न करें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर में अपेक्षित बदलाव आएगा, लेकिन इस निर्णय का असर व्यक्तिगत जीवन पर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें. अनेक बातों को सुलझाने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन सही लोगों का मार्गदर्शन और साथ मिलने से कठिन समय में भी आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी. भावनाओं के प्रभाव में आकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी न करें.
5/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जो बातें आपकी कार्यक्षमता को हानि पहुंचा रही हैं, उनसे दूर रहें. हर एक जरूरी बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. तभी विचारों में सुधार नजर आएगा. पैसों से संबंधित समस्या के कारण करियर के प्रति नकारात्मकता हो सकती है. प्रयत्नों में निरंतरता और डिसिप्लिन न रहने से समस्या हो सकती है.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जो बातें आपकी कार्यक्षमता को हानि पहुंचा रही हैं, उनसे दूर रहें. हर एक जरूरी बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. तभी विचारों में सुधार नजर आएगा. पैसों से संबंधित समस्या के कारण करियर के प्रति नकारात्मकता हो सकती है. प्रयत्नों में निरंतरता और डिसिप्लिन न रहने से समस्या हो सकती है.
6/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मन से डर निकालना जरूरी है. जब तक आप समस्या का सामना अपने बल पर नहीं करते हैं, तब तक खुद की काबिलियत को समझना संभव नहीं है. परिवार के लोग आपकी गलतियों को माफ करेंगे. अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझते हुए उन्हें पूरा करने की कोशिश करें. विचार से अधिक काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मन से डर निकालना जरूरी है. जब तक आप समस्या का सामना अपने बल पर नहीं करते हैं, तब तक खुद की काबिलियत को समझना संभव नहीं है. परिवार के लोग आपकी गलतियों को माफ करेंगे. अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझते हुए उन्हें पूरा करने की कोशिश करें. विचार से अधिक काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, ऐसी बातों के बारे में जरूरत से अधिक सोचने से तनाव बढ़ेगा. अपने सकारात्मक विचारों की मदद से इच्छा शक्ति रखने की आवश्यकता है. आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े प्रभावशाली लोगों के साथ परिचय होगा. जो टारगेट आपने हासिल किया है, वह प्रेरणा देगा. उच्च शिक्षा आसानी से पूरी हो सकती है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, ऐसी बातों के बारे में जरूरत से अधिक सोचने से तनाव बढ़ेगा. अपने सकारात्मक विचारों की मदद से इच्छा शक्ति रखने की आवश्यकता है. आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े प्रभावशाली लोगों के साथ परिचय होगा. जो टारगेट आपने हासिल किया है, वह प्रेरणा देगा. उच्च शिक्षा आसानी से पूरी हो सकती है.
8/12
टैरो कार्ड्स के अनुसार, नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ेगा. वास्तविकता पर ध्यान देते हुए अपने विचारों में बदलाव करने की कोशिश करें. सीमित लाभ मिलेगा, इस कारण तनाव हो सकता है. पुराने कर्ज को खत्म करने के साथ आपको नया निवेश करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है.
टैरो कार्ड्स के अनुसार, नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ेगा. वास्तविकता पर ध्यान देते हुए अपने विचारों में बदलाव करने की कोशिश करें. सीमित लाभ मिलेगा, इस कारण तनाव हो सकता है. पुराने कर्ज को खत्म करने के साथ आपको नया निवेश करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है.
9/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम अपेक्षा के अनुसार पूरा न होने से कुछ हद तक तनाव रहेगा, लेकिन आप समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त रहेंगे. व्यर्थ बात से ध्यान हटाकर केवल किसी एक टारगेट पर फोकस रखना होगा. सेहत से जुड़ी परेशानी को दूर होने में वक्त लगेगा. सही उपचार और मार्गदर्शन मिलेगा, इस कारण अपेक्षा के अनुसार सेहत मंय बदलाव आएगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम अपेक्षा के अनुसार पूरा न होने से कुछ हद तक तनाव रहेगा, लेकिन आप समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त रहेंगे. व्यर्थ बात से ध्यान हटाकर केवल किसी एक टारगेट पर फोकस रखना होगा. सेहत से जुड़ी परेशानी को दूर होने में वक्त लगेगा. सही उपचार और मार्गदर्शन मिलेगा, इस कारण अपेक्षा के अनुसार सेहत मंय बदलाव आएगा.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पैसों से संबंधित समस्या दूर करने के लिए आप सही बातों पर ध्यान दे पाएंगे. दुविधा दूर कर पाएंगे. जब तक बातों में स्पष्टता नहीं होती है, तब तक काम शुरू करने और निर्णय लेने से बचना होगा. जिन लोगों के साथ विवाद है, उनसे दूर रहें. स्वभाव की नकारात्मक बातों पर ध्यान देते हुए खुद में बदलाव करने की कोशिश करें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पैसों से संबंधित समस्या दूर करने के लिए आप सही बातों पर ध्यान दे पाएंगे. दुविधा दूर कर पाएंगे. जब तक बातों में स्पष्टता नहीं होती है, तब तक काम शुरू करने और निर्णय लेने से बचना होगा. जिन लोगों के साथ विवाद है, उनसे दूर रहें. स्वभाव की नकारात्मक बातों पर ध्यान देते हुए खुद में बदलाव करने की कोशिश करें.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की शुरुआत में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन काम करते समय आपका विश्वास बढ़ेगा. व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है. जागरुकता रहेगी. इस कारण डिसिप्लिन और जीवनशैली पर ध्यान देंगे. जो बातें आपको आनंद देती हैं, उन पर ध्यान देते हुए सकारात्मक रहें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की शुरुआत में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन काम करते समय आपका विश्वास बढ़ेगा. व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है. जागरुकता रहेगी. इस कारण डिसिप्लिन और जीवनशैली पर ध्यान देंगे. जो बातें आपको आनंद देती हैं, उन पर ध्यान देते हुए सकारात्मक रहें.
12/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि क्षमता होने के बाद भी काम अपेक्षा के अनुसार पूरा न होने से तनाव रहेगा. परिवार के लोगों के साथ सही तरीके से संवाद रहेगा. फिलहाल भविष्य से जुड़ी किसी भी बात की चर्चा न करें. आपको अपेक्षा के अनुसार कुछ बातों में बदलाव करने के लिए और थोड़ा वक्त लगेगा. टारगेट का अवलोकन करते रहें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि क्षमता होने के बाद भी काम अपेक्षा के अनुसार पूरा न होने से तनाव रहेगा. परिवार के लोगों के साथ सही तरीके से संवाद रहेगा. फिलहाल भविष्य से जुड़ी किसी भी बात की चर्चा न करें. आपको अपेक्षा के अनुसार कुछ बातों में बदलाव करने के लिए और थोड़ा वक्त लगेगा. टारगेट का अवलोकन करते रहें.
Published at : 01 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Alia Bhatt का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
आलिया भट्ट का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
जनरल नॉलेज
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget