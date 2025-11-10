हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 11 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 11 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 11 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 10 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 11 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 11 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के मन में आज नई आकांक्षाएं रहेंगी. आज आप कुछ नया करने की कोशिश भी कर सकते हैं. इतना ही नहीं आज का दिन नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के मन में आज नई आकांक्षाएं रहेंगी. आज आप कुछ नया करने की कोशिश भी कर सकते हैं. इतना ही नहीं आज का दिन नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की तरफ चलने की जरूरत है. साथ ही नौकरीपेशा जातकों को अपने मन मुताबिक पदोन्नति और ट्रांसफर के योग बन सकते हैं. आपको सलाह है कि व्यर्थ की भागदौड़ से बचें.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की तरफ चलने की जरूरत है. साथ ही नौकरीपेशा जातकों को अपने मन मुताबिक पदोन्नति और ट्रांसफर के योग बन सकते हैं. आपको सलाह है कि व्यर्थ की भागदौड़ से बचें.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन आध्यात्मिक व पारंपरिक कार्यों में व्यतीत होगा. साथ ही सामाजिक कार्यक्रम या अन्य स्थान पर सुखद अहसास बनेगा, अवश्य सम्मिलित हों.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन आध्यात्मिक व पारंपरिक कार्यों में व्यतीत होगा. साथ ही सामाजिक कार्यक्रम या अन्य स्थान पर सुखद अहसास बनेगा, अवश्य सम्मिलित हों.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को सामाजिक होने की जरूरत है. तभी समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. आज आप पर व्यावसायिक और पारिवारिक दोनों जगह के काम को बोझ आ सकता है. इसलिए कोशिश करें की आप दोनों में संतुलन बनाकर रख सकें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को सामाजिक होने की जरूरत है. तभी समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. आज आप पर व्यावसायिक और पारिवारिक दोनों जगह के काम को बोझ आ सकता है. इसलिए कोशिश करें की आप दोनों में संतुलन बनाकर रख सकें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज अपने काम पर अधिक फोकस रखने की जरूरत है. आज कार्यक्षेत्र में फालतू की बातों में न उलझें. अधिक लोगों से बातचीत न करें. साथ ही आज घर पर भी परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज अपने काम पर अधिक फोकस रखने की जरूरत है. आज कार्यक्षेत्र में फालतू की बातों में न उलझें. अधिक लोगों से बातचीत न करें. साथ ही आज घर पर भी परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को कोशिश करनी है कि आप अपने स्वभाव में नम्रता रखें और कोशिश करें की आज आप कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखें. इस राशि के विद्यार्थियों को आज सफलता के अवसर मिलेंगे.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को कोशिश करनी है कि आप अपने स्वभाव में नम्रता रखें और कोशिश करें की आज आप कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखें. इस राशि के विद्यार्थियों को आज सफलता के अवसर मिलेंगे.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, आपको मेहनत में कम करने की जरूरत नहीं है. हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से बिगड़ते काम बनेगे.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, आपको मेहनत में कम करने की जरूरत नहीं है. हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से बिगड़ते काम बनेगे.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों के करियर में आज मध्यम प्रगति देखने को मिलेगी. साथ ही प्रेम संबंधों में उन्नति के आसार है. कोशिश करें की आप वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों के करियर में आज मध्यम प्रगति देखने को मिलेगी. साथ ही प्रेम संबंधों में उन्नति के आसार है. कोशिश करें की आप वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचकर रहने की जरूरत है. आपने पिछले समय में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया हैं, उसके परिणाम के लिए आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचकर रहने की जरूरत है. आपने पिछले समय में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया हैं, उसके परिणाम के लिए आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों की आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है. विपरीत लिंगी से उन्चित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है. आपको सलाह है कि आज अपने आसपास विपरीत लिंग के लोगों से दूरी बनाकर रखें वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों की आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है. विपरीत लिंगी से उन्चित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है. आपको सलाह है कि आज अपने आसपास विपरीत लिंग के लोगों से दूरी बनाकर रखें वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को कार्यस्थल पर किसी से उलझने की जरूरत नहीं है. वरना आपको बिना मतलब का तनाव मिल सकता है. कोशिश करें कि आज किसी से भी अनावश्यक वार्तालाप न करें. आज घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को कार्यस्थल पर किसी से उलझने की जरूरत नहीं है. वरना आपको बिना मतलब का तनाव मिल सकता है. कोशिश करें कि आज किसी से भी अनावश्यक वार्तालाप न करें. आज घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है की वह अपना धैर्य बनाकर रखें और गुस्सा करने से बचें. आज आपका गुस्सा आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है. साथ ही आज कोशिश करें की किसी को भी उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतें.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है की वह अपना धैर्य बनाकर रखें और गुस्सा करने से बचें. आज आपका गुस्सा आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है. साथ ही आज कोशिश करें की किसी को भी उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतें.
Published at : 10 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
ओटीटी
Dude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगानाथन की ये हिट फिल्म
'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025:नतीजों से पहले Tejashwi ने फर्राटेदार अंग्रेजी में ECको ये क्या कह दिया?
Share Market में इस हफ्ते होगी वापसी, क्या करे निवेशक ?| Paisa Live
Digital Gold में डूब सकता है आपका पैसा? SEBI ने दी बड़ी चेतावनी! |Gold| Paisa Live
नौकरी बदलने पर Automatically Transfer होगा EPF,मिलेंगे कई फायदे | Paisa Live
Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
ओटीटी
Dude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगानाथन की ये हिट फिल्म
'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
यूटिलिटी
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
ट्रेंडिंग
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
हेल्थ
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget