Education Horoscope 2026: कुंभ राशि के छात्रों के लिए कैसा रहेगा पढ़ाई का साल?

साल की शुरुआत जनवरी से मार्च तक कुंभ राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगी. इस दौरान पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. गुरु ग्रह का प्रभाव उच्च शिक्षा में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है. हालांकि राहु-केतु के कारण कभी-कभी ध्यान भटक सकता है, लेकिन यदि आप फोकस बनाए रखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संभव है.