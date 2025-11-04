कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): नए कार्यों की योजना और शुरुआत, पढ़ें टैरो राशिफल

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आने की संभावना है. आपकी योजनाएं पूरी तरह से तय अनुसार नहीं चल पाएंगी. धैर्य और संयम बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. वरिष्ठों से सहयोग लेने पर स्थितियाँ धीरे-धीरे सुधरेंगी.