हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 6 March 2026: शुक्रवार का महायोग! हस्त नक्षत्र खोलेगा इन राशियों की बंद किस्मत के ताले, क्या आज आप होंगे मालामाल?

Aaj Ka Rashifal 6 March 2026: शुक्रवार का महायोग! हस्त नक्षत्र खोलेगा इन राशियों की बंद किस्मत के ताले, क्या आज आप होंगे मालामाल?

Aaj Ka Rashifal 6 March 2026: हस्त नक्षत्र और चंद्रमा के कन्या राशि में गोचर से बदलेंगे कई राशियों के हालात. जानें मेष से मीन तक करियर, धन और प्रेम में क्या कहता है आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Mar 2026 05:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 6 मार्च 2026, क्या आज आपके सितारे आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार हैं? आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और आकाश मंडल में चंद्रमा का गोचर बुध की राशि कन्या में हो रहा है. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में 'सिद्धि और कौशल' का प्रतीक माना जाता है. यह नक्षत्र आपके हाथों के हुनर और मानसिक चपलता को नई ऊंचाई देने वाला है.

ग्रहों की इस विशेष स्थिति का सीधा प्रभाव आपकी जेब, करियर की तरक्की और रिश्तों की मिठास पर पड़ने वाला है. आज जहां वृषभ और मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग हैं, वहीं कुंभ और तुला राशि के जातकों को एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है. दिन को सफल और बाधा मुक्त बनाने के लिए इन महत्वपूर्ण समयों का विशेष ध्यान रखें:

  • शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:09 से 12:56 तक. यदि कोई नया काम शुरू करना है या बड़ा निवेश करना है, तो यह समय सबसे सटीक है.
  • सावधानी का समय (राहुकाल): सुबह 11:05 से दोपहर 12:32 तक. इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों और धन के लेन-देन से बचें.
  • विशेष सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर और अपनी इष्ट देव का ध्यान करके ही निकलें.

आइए, अब विस्तार से जानते हैं कि आपके भाग्य के सितारे आज क्या संकेत दे रहे हैं और कौन से विशेष उपाय आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं.

मेष (Aries) - 6 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यक्षमता को सिद्ध करने और व्यवस्थित होने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और पुरानी बाधाओं के निवारण का सूचक है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके प्रबंधन कौशल को निखारेगा. मंगल का कुंभ राशि में होना आपके सामाजिक प्रभाव को बढ़ाएगा, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा आपको स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में सूक्ष्मता से काम करने की सलाह दे रहा है.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'ऑप्टिमाइजेशन' पर ध्यान देंगे. छठे भाव का चंद्रमा आपको जटिल डेटा या कार्यों को व्यवस्थित करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा. यदि आप ऑडिटिंग, इंजीनियरिंग या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. ध्यान रहे, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) और कुलिक के दौरान किसी भी संवेदनशील ईमेल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भेजने से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण सुबह के शुरुआती घंटों में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मशक्कत हो सकती है.

Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'जोखिम प्रबंधन' का है. आपकी कुंडली के लाभ भाव में सूर्य-बुध-मंगल की युति आय के नए द्वार तो खोल रही है, लेकिन छठे भाव का प्रभाव अनावश्यक खर्चों या कर्ज की स्थिति भी पैदा कर सकता है. निवेश या बड़े वित्तीय अनुबंधों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का उपयोग करना सबसे सुरक्षित रहेगा. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) और यमगण्ड (15:28:21 से 16:56:08 तक) के दौरान किसी भी प्रकार की डिजिटल पेमेंट या बैंकिंग लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतें.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज का दिन 'सपोर्टिव' रहेगा, बशर्ते आप अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें. कन्या राशि का चंद्रमा आपको साथी की छोटी-छोटी गलतियों को ढूंढने के लिए उकसा सकता है, जिससे बचें. प्रेम संबंधों में आज बौद्धिक चर्चाएं अधिक होंगी. शाम 18:23:54 (सूर्यास्त) के बाद परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. अविवाहितों के लिए आज किसी पुराने मित्र के माध्यम से कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक रूप से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन पाचन तंत्र और 'लोअर बैक' के प्रति सचेत रहें. चंद्रमा का कन्या राशि में होना खान-पान में अनुशासन की मांग करता है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो सावधानी बरतें और पंचांग के अनुसार यात्रा मुहूर्त का पालन करें. मानसिक स्वास्थ्य के लिए गण्ड योग की समाप्ति के बाद ध्यान (Meditation) करना लाभकारी होगा.

Lucky Color: सफेद (White)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं और कन्याओं को कुछ उपहार दें. इससे छठे भाव की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपके लाभ भाव की स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ (Taurus) - 6 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक विकास का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शिक्षा, संतान और विवेक का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको कलात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज एकादश भाव (मीन राशि) में उच्च के होकर स्थित हैं, जो आर्थिक लाभ और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रबल संकेत दे रहे हैं.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी 'क्रिएटिव थिंकिंग' से सबको प्रभावित करेंगे. पांचवें भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो डिजाइनिंग, लेखन या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (12:56:12 PM से 13:43:01 PM) के दौरान सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) होने के कारण दिन के पहले घंटे में कोई भी बड़ा निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.
Finance (वित्त) आर्थिक रूप से आज का दिन 'ग्रोथ' की संभावनाओं वाला है. एकादश भाव में शुक्र की मौजूदगी अचानक धन लाभ के योग बना रही है. पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से जुड़े लोग सावधानी बरतें क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में है जो गणनाओं की मांग करता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का समय सबसे उपयुक्त है. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी करने से बचें.
Love (प्रेम): प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और 'रोमांटिक' रहने वाला है. पांचवें भाव का चंद्रमा और लाभ भाव में शुक्र आपके रिश्तों में गहराई और आकर्षण पैदा करेंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ बिताया गया वक्त आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक है, लेकिन 'ओवरथिंकिंग' से मानसिक थकान हो सकती है. चंद्रमा का पांचवें भाव में होना पेट के ऊपरी हिस्से में हल्की संवेदनशीलता दे सकता है, इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, यदि इस दिशा में जाना जरूरी हो तो दही खाकर प्रस्थान करें. योग और ध्यान आपके मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे.
Lucky Color: गुलाबी (Pink)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन सफेद चन्दन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. इससे आपकी राशि के स्वामी शुक्र मजबूत होंगे और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.


6 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रह स्थितियों के डेटा विश्लेषण के आधार पर, मिथुन राशि के लिए आज का तार्किक और ज्योतिषीय पूर्वानुमान यहां प्रस्तुत है.

मिथुन (Gemini) - 6 मार्च 2026
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर केंद्रित रहने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख, माता और वाहन का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो घरेलू कार्यों में आपकी दक्षता बढ़ाएगा. आपकी राशि के स्वामी बुध आज भाग्य भाव (कुंभ राशि) में सूर्य और मंगल के साथ स्थित हैं, जो आपके विचारों को दूरदर्शिता और बौद्धिक गहराई प्रदान करेंगे.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'रिमोट वर्किंग' या घर से जुड़े कार्यों में अधिक सफल रहेंगे. चौथे भाव का चंद्रमा आपको कार्यस्थल पर स्थिरता की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा. यदि आप रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन उपलब्धियों वाला हो सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (12:56:12 PM से 13:43:01 PM) और कुलिक के दौरान कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ किसी भी प्रकार की असहमति से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण दिन की शुरुआत में कुछ मानसिक द्वंद्व हो सकता है.
Finance (वित्त) आर्थिक रूप से आज का दिन 'घरेलू निवेश' का है. घर की मरम्मत या सुख-सुविधा की वस्तुओं पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं. भाग्य भाव में बुध की स्थिति आपको पैतृक संपत्ति या पुराने निवेशों से लाभ दिला सकती है. निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े सौदों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का उपयोग करना सबसे सुरक्षित रहेगा. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट या लोन के कागजों पर हस्ताक्षर न करें.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक स्थिरता लाने वाला रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा आपको परिवार के करीब लाएगा और आप जीवनसाथी के साथ घरेलू सुख साझा करेंगे. यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अच्छा है. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय परिवार के साथ समय बिताना आपसी रिश्तों में चल रही तल्खी को दूर करेगा.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको फेफड़ों या सीने में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. चंद्रमा का कन्या राशि (चौथे भाव) में होना एलर्जी या ठंडी चीजों से बचने की सलाह देता है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो घर से कपूर सूंघकर निकलें. मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज संगीत सुनना या बागवानी करना आपके लिए 'थेरेपी' की तरह काम करेगा.
Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं और ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें. इससे आपके चौथे भाव के दोष दूर होंगे और मानसिक सुख में वृद्धि होगी.

कर्क (Cancer) - 6 मार्च 2026
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम, संचार और नेटवर्किंग का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो साहस, भाई-बहनों और लघु यात्राओं का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी संचार कला और लेखन कौशल को धार देगा. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का बुध की राशि कन्या में होना आपकी बौद्धिक तर्कशक्ति को आज बहुत प्रभावी बनाएगा.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'कम्युनिकेशन लीडर' की भूमिका में रहेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा. यदि आप किसी नई योजना की प्रस्तुति (Presentation) देने वाले हैं, तो आज का दिन उपलब्धियों वाला हो सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण ईमेल या अनुबंध को भेजने से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण दिन की शुरुआत में सहकर्मियों के साथ छोटी गलतफहमी हो सकती है, जिसे धैर्य से सुलझाएं.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'स्मार्ट इन्वेस्टमेंट' का है. छोटे निवेशों या ट्रेडिंग से लाभ मिलने की संभावना है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको कम दूरी की यात्राओं से धन लाभ करा सकता है. निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसलों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का उपयोग करना सबसे सुरक्षित रहेगा. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) और यमगण्ड (15:28:21 से 16:56:08 तक) के दौरान किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड या अनधिकृत लेनदेन से सावधान रहें.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज का दिन 'एक्सप्रेशन' (अभिव्यक्ति) का है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनके माध्यम से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में आज आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से कह पाएंगे, जिससे पार्टनर के साथ पुराना विवाद सुलझ सकता है. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ संवाद आपके मानसिक बोझ को कम करेगा. अविवाहितों के लिए आज किसी पुराने मित्र के जरिए कोई दिलचस्प प्रस्ताव आ सकता है.
Health (स्वास्थ्य): शारीरिक रूप से आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन कंधों या हाथों में हल्की थकान या खिंचाव महसूस हो सकता है. चंद्रमा का कन्या राशि में होना नसों (Nervous System) की संवेदनशीलता बढ़ा सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो घर से दही-चीनी खाकर निकलें. मानसिक शांति के लिए आज गहरी सांस लेने वाले व्यायाम (Pranayama) अत्यंत प्रभावी होंगे.
Lucky Color: सिल्वर या क्रीम (Silver/Cream)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाएं और महालक्ष्मी को कमल का फूल या सफेद मिठाई अर्पित करें. इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और आपके साहस में वृद्धि होगी.

सिंह (Leo) - 6 मार्च 2026
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचय, वाणी और पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो वित्तीय गणनाओं में आपकी सटीकता बढ़ाएगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य आज सप्तम भाव में बुध और मंगल के साथ स्थित हैं, जो साझेदारी के कार्यों में आपकी धाक जमाएंगे.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी 'प्रेजेंटेशन स्किल्स' और प्रभावी बातचीत से नेतृत्व करेंगे. दूसरे भाव का चंद्रमा आपको वित्तीय योजनाओं या बजटिंग से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा. यदि आप बैंकिंग, अध्यापन या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आज का दिन उपलब्धियों वाला हो सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी भी संवेदनशील व्यापारिक डील को फाइनल करने से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण दिन के पहले भाग में आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में सावधानी बरतें.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'वेल्थ मैनेजमेंट' का है. धन भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन कन्या राशि का प्रभाव खर्चों में कटौती की भी सलाह देता है. निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसलों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का उपयोग करना सबसे लाभकारी रहेगा. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) के दौरान किसी भी कीमती धातु या आभूषण की खरीदारी करने से बचना चाहिए.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज का दिन 'कमिटमेंट' का है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. सप्तम भाव में सूर्य-बुध की युति पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेदों को सुलझाने में मदद करेगी, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना आपसी विश्वास को गहरा करेगा. अविवाहितों के लिए आज वाणी का जादू किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकता है.
Health (स्वास्थ्य): शारीरिक रूप से आज आप संतुलित रहेंगे, लेकिन वाणी भाव पर दबाव होने से गले या दांतों में हल्की समस्या महसूस हो सकती है. चंद्रमा का कन्या राशि में होना खान-पान में पौष्टिकता की मांग करता है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि इस दिशा में जाना अनिवार्य हो, तो घर से कुछ मीठा खाकर निकलें. मानसिक स्पष्टता के लिए आज मौन का अभ्यास करना या एकांत में समय बिताना आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा.
Lucky Color: सुनहरा या नारंगी (Golden/Orange)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन श्री सुक्त का पाठ करें और कनकधारा स्तोत्र सुनें. इससे आपके धन भाव की वृद्धि होगी और रुके हुए वित्तीय कार्य संपन्न होंगे.

6 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रह स्थितियों के डेटा विश्लेषण के आधार पर, कन्या राशि के लिए आज का तार्किक और ज्योतिषीय पूर्वानुमान यहां प्रस्तुत है.

कन्या (Virgo) - 6 मार्च 2026
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'सेल्फ-फोकस' और व्यक्तिगत निखार का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और कार्यकुशलता पैदा करेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध आज छठे भाव में सूर्य और मंगल के साथ स्थित हैं, जो आपको शत्रुओं पर बढ़त दिलाएंगे.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'कमांडिंग पोजीशन' में रहेंगे. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपको दूसरों से काम निकलवाने और नेतृत्व करने की शक्ति देगा. यदि आप मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस या शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता की प्रशंसा होगी. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण दिन के शुरुआती घंटों में सहकर्मियों के साथ अपनी राय थोपने से बचें, वरना अनावश्यक तनाव हो सकता है.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'बैलेंस शीट' सुधारने का है. लग्न में चंद्रमा होने से आप भौतिक सुखों पर खर्च करने की योजना बना सकते हैं. छठे भाव में बुध की स्थिति पुराने अटके हुए धन या लोन की प्राप्ति में सहायक होगी. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का समय सबसे सटीक है. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय वादे या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करें.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज आप थोड़े 'सेंसिटिव' रह सकते हैं. चंद्रमा का प्रभाव आपको पार्टनर की भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा, लेकिन साथ ही आप उनसे भी अधिक अटेंशन की उम्मीद करेंगे. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ वॉक पर जाना या पसंदीदा भोजन साझा करना संबंधों में नई ताजगी लाएगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन खुद के ग्रूमिंग पर खर्च करने का है, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा.
Health (स्वास्थ्य): शारीरिक रूप से आप फिट महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से विचारों का अंबार रह सकता है. चंद्रमा का आपकी राशि में गोचर कभी-कभी 'एंग्जायटी' दे सकता है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो सावधानी बरतें. रात के समय चन्द्र राशि परिवर्तन होने से पहले हल्की वॉक करना आपकी नींद की गुणवत्ता को सुधारेगा.
Lucky Color: हल्का हरा या क्रीम (Light Green/Cream)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें सफेद मिठाई खिलाएं. 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:' मंत्र का जाप आपके बौद्धिक तेज को बढ़ाएगा.

तुला (Libra) - 6 मार्च 2026
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-अवलोकन और संतुलित खर्च का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो व्यय, विदेश और आध्यात्मिक शांति का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको गुप्त कार्यों या शोध में सफलता दिलाएगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज छठे भाव (मीन राशि) में उच्च के होकर स्थित हैं, जो स्वास्थ्य सुधार और विरोधियों पर अदृश्य विजय का संकेत दे रहे हैं.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'बैकस्टेज' रहकर काम करना पसंद करेंगे. बारहवें भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए शानदार है जो एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, एमएनसी या अस्पताल से जुड़े क्षेत्रों में हैं. यदि आप किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी भी प्रकार की गुप्त चर्चा या गॉसिप का हिस्सा न बनें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) होने के कारण दिन की शुरुआत में कुछ अनिर्णय की स्थिति रह सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण मेल दोपहर के बाद ही करें.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'बजट मैनेजमेंट' की मांग करता है. बारहवें भाव में चंद्रमा और छठे भाव में शुक्र का होना विलासिता या स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर अचानक खर्च करवा सकता है. हालांकि, उच्च का शुक्र आपको कहीं न कहीं से वित्तीय राहत भी दिलाएगा. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का समय सबसे सुरक्षित है. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) और यमगण्ड (15:28:21 से 16:56:08 तक) के दौरान किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें, अन्यथा पैसा अटक सकता है.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज थोड़ी 'दूरी' या एकांत की इच्छा प्रबल हो सकती है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको शांत रहने के लिए प्रेरित करेगा, जिसे पार्टनर गलत समझ सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें. प्रेम संबंधों में आज त्याग और समर्पण की भावना बढ़ेगी. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ किसी शांत जगह पर समय बिताना आपके तनाव को कम करेगा. रात के समय जब चंद्रमा आपकी राशि (तुला) में प्रवेश करेंगे, तब आपके स्वभाव में अधिक सौम्यता और रोमांस का संचार होगा.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. चंद्रमा का बारहवें भाव में होना मानसिक बेचैनी और पैरों में दर्द दे सकता है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि इस दिशा में जाना अनिवार्य हो, तो घर से दही खाकर निकलें. रात को देर तक जागने से बचें क्योंकि कल चंद्रमा का आपकी राशि में आना आपके लिए अधिक ऊर्जावान होगा.
Lucky Color: चमकीला सफेद या सिल्वर (Silver White)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं. शुक्र की मजबूती के लिए इत्र का प्रयोग करें, इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

6 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रह स्थितियों के डेटा विश्लेषण के आधार पर, वृश्चिक राशि के लिए आज का तार्किक और ज्योतिषीय पूर्वानुमान यहां प्रस्तुत है.

वृश्चिक (Scorpio) - 6 मार्च 2026
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'नेटवर्किंग' और 'इच्छा पूर्ति' का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आय, लाभ और बड़े सामाजिक दायरे का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको व्यापारिक सौदों में चतुराई और लाभ दिलाएगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज चौथे भाव (कुंभ राशि) में सूर्य और बुध के साथ स्थित हैं, जिससे भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'ग्रुप लीडर' की भूमिका में चमकेंगे. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा टीम वर्क और सामूहिक परियोजनाओं में अपार सफलता दिलाएगा. यदि आप आईटी, डेटा साइंस या किसी बड़े संगठन में काम करते हैं, तो आज आपकी किसी पुरानी समस्या का समाधान होगा. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की फाइल आगे न बढ़ाएं. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण सुबह के समय काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद तेजी आएगी.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'मल्टीपल सोर्सेज' से आय का है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आकस्मिक धन लाभ और पुराने निवेशों से मुनाफे का संकेत देती है. बड़े भाई या मित्रों के सहयोग से वित्तीय लाभ की स्थिति बनेगी. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का समय सर्वोत्तम है. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) और यमगण्ड (15:28:21 से 16:56:08 तक) के दौरान किसी को भी उधार देने से बचें, वरना रिकवरी में मुश्किल आ सकती है.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज का दिन सामाजिक मेलजोल का है. पार्टनर के साथ किसी पार्टी या सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिल सकता है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में मित्रता और विश्वास को बढ़ाता है. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय मित्रों के साथ बिताया गया वक्त आपको मानसिक रिफ्रेशमेंट देगा. अविवाहितों के लिए आज किसी मित्र के माध्यम से विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना है.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आमतौर पर उत्तम स्वास्थ्य देता है, लेकिन खान-पान में कन्या राशि के प्रभाव के कारण स्वच्छता का ध्यान रखें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो सावधानी बरतें. रात के समय चंद्रमा के राशि परिवर्तन से पहले योग या हल्का व्यायाम करना आपकी एकाग्रता को और बढ़ाएगा.
Lucky Color: लाल या मैरून (Red/Maroon)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें और गुलाब का इत्र अर्पित करें. मंगल और शुक्र का सामंजस्य आपके जीवन में ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा.

धनु (Sagittarius) - 6 मार्च 2026
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'प्रोफेशनल अथॉरिटी' और करियर में ऊंचाइयों को छूने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो कर्म, पद-प्रतिष्ठा और पिता का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कार्यक्षेत्र में आपकी 'एग्जीक्यूशन पावर' को अद्भुत बनाएगा. आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आज छठे भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, जो आपको अपनी मेहनत के बल पर विरोधियों को शांत करने की शक्ति देंगे.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' रहेंगे. दसवें भाव का चंद्रमा आपको नई जिम्मेदारियां और सम्मान दिला सकता है. यदि आप सरकारी क्षेत्र, राजनीति या प्रबंधन (Management) से जुड़े हैं, तो आज का दिन किसी बड़ी उपलब्धि का हो सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान सीनियर्स के साथ किसी भी बहस से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण सुबह के समय काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'प्रोफेशनल गेन' का है. आपके करियर में किए गए पिछले प्रयासों का आर्थिक लाभ आज मिलने की संभावना है. दसवें भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में सूर्य-बुध-मंगल की युति आपके पराक्रम से धन लाभ का संकेत दे रही है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का समय सबसे श्रेष्ठ है. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, अन्यथा वह लंबे समय के लिए फंस सकता है.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज गरिमा और अनुशासन बना रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की करियर योजनाओं और वित्तीय स्थिरता पर गंभीर चर्चा करेंगे. परिवार में पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा. अविवाहितों के लिए आज ऑफिस या कार्यक्षेत्र के माध्यम से कोई रिश्ता आने की संभावना बन रही है.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. चंद्रमा का कन्या राशि में होना हड्डियों और पाचन के प्रति सचेत रहने की सलाह देता है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर व्यावसायिक यात्रा आवश्यक हो, तो सावधानी बरतें. मानसिक ताजगी के लिए आज काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना और पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है.
Lucky Color: पीला या केसरिया (Yellow/Saffron)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करें. शुक्र और गुरु का सामंजस्य आपके प्रोफेशनल लाइफ की बाधाओं को दूर करेगा और यश में वृद्धि करेगा.

मकर (Capricorn) - 6 मार्च 2026
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'भाग्य' और 'उच्च शिक्षा' के क्षेत्र में प्रगति का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी आध्यात्मिक रुचि और दार्शनिक सोच को बढ़ाएगा. आपकी राशि के स्वामी शनि आज द्वितीय भाव (कुंभ राशि) में सूर्य, बुध और मंगल के साथ स्थित हैं, जो पैतृक संपत्ति या वाणी के माध्यम से लाभ का संकेत दे रहे हैं.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'विज़नरी' की भूमिका में रहेंगे. नौवें भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो शोध, प्रकाशन, कानून या उच्च शिक्षा से जुड़े हैं. यदि आप किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या लंबी दूरी की व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन सफल रहेगा. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण दिन की शुरुआत में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'स्थिरता' और 'सुरक्षित निवेश' का है. भाग्य भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. धार्मिक कार्यों या चैरिटी पर कुछ धन खर्च होने के योग हैं. निवेश या लंबी अवधि की योजनाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का उपयोग करना सबसे लाभकारी रहेगा. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) और यमगण्ड (15:28:21 से 16:56:08 तक) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचें.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज का दिन 'आध्यात्मिक जुड़ाव' का है. आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी दार्शनिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं. नौवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में परिपक्वता लेकर आएगा. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ संवाद आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. अविवाहितों के लिए आज किसी तीर्थ यात्रा या पारिवारिक समारोह के दौरान कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जांघों या कूल्हों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. चंद्रमा का कन्या राशि में होना लिवर और पाचन के प्रति सचेत रहने की सलाह देता है. आज नक्षत्र हस्त का प्रभाव होने से हाथों और कंधों की मालिश आपको राहत देगी. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो घर से गुड़ खाकर निकलें. मानसिक शांति के लिए आज कुछ समय स्वाध्याय (Self-study) में बिताना श्रेष्ठ रहेगा.
Lucky Color: नीला या काला (Blue/Black)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके भाग्य भाव की बाधाएं दूर होंगी और संचित धन में वृद्धि होगी.

6 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रह स्थितियों के डेटा विश्लेषण के आधार पर, कुंभ राशि के लिए आज का तार्किक और ज्योतिषीय पूर्वानुमान यहां प्रस्तुत है.

कुंभ (Aquarius) - 6 मार्च 2026
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'गहन शोध' और 'परिवर्तन' का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो गुप्त विद्याओं, अचानक आने वाली बाधाओं और शोध का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सूक्ष्म कार्यों में आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा. आपकी राशि के स्वामी शनि आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में सूर्य, बुध और मंगल के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में एक अत्यंत शक्तिशाली और गंभीर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आपको 'लो-प्रोफाइल' रहकर काम करने की सलाह दी जाती है. आठवें भाव का चंद्रमा काम में कुछ गुप्त बाधाएं या अचानक बदलाव ला सकता है. यदि आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बीमा (Insurance) या रहस्यमयी विषयों से जुड़े हैं, तो आज का दिन अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी भी नई डील या प्रोजेक्ट की घोषणा न करें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) होने के कारण सहकर्मियों के साथ अपनी योजनाओं को साझा करने में सावधानी बरतें.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'सतर्कता' और 'सुरक्षा' का है. आठवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आकस्मिक खर्चों या टैक्स संबंधी मामलों में उलझाव पैदा कर सकती है. हालांकि, प्रथम भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपको सही निर्णय लेने की मानसिक शक्ति देगा. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का समय ही चुनें. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) और यमगण्ड (15:28:21 से 16:56:08 तक) के दौरान किसी भी प्रकार के 'शॉर्टकट' या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज भावनात्मक गहराई और कुछ 'अनकहे' तनाव की स्थिति रह सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है, जिससे पार्टनर को लगेगा कि आप कुछ छिपा रहे हैं. संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय जीवनसाथी के साथ एकांत में समय बिताना और मन की बातें साझा करना गलतफहमियों को दूर करेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन पुराने रिश्तों के बारे में सोचने या उन्हें पूरी तरह भुलाकर आगे बढ़ने का है.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन 'डिटॉक्स' करने का है. चंद्रमा का आठवें भाव में होना पुरानी बीमारियों के उभरने या पेट के निचले हिस्से में संक्रमण का संकेत देता है, इसलिए खान-पान और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो घर से कपूर सूंघकर निकलें. मानसिक शांति के लिए आज 'योग निद्रा' या मेडिटेशन करना आपके तंत्रिका तंत्र (Nervous System) के लिए अमृत के समान होगा.
Lucky Color: गहरा नीला या बैंगनी (Dark Blue/Purple)

Lucky Number: 4

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन महाकाली या देवी दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. इससे आठवें चंद्रमा की बाधाएं शांत होंगी और शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में भी राहत मिलेगी.

मीन (Pisces) - 6 मार्च 2026
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'पार्टनरशिप' और 'बैलेंस' का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन का स्थान है. सुबह 09:30:33 AM तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके व्यवहार में सौम्यता और कूटनीतिक कुशलता बढ़ाएगा. आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आज तीसरे भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, जो आपके संचार कौशल को मजबूती दे रहे हैं, जबकि उच्च के शुक्र का आपकी राशि में होना आपको विशेष आकर्षण प्रदान कर रहा है.

Career (करियर) : कार्यक्षेत्र में आज आप 'कोलाबरेशन' और टीम वर्क से बड़ी सफलता हासिल करेंगे. सातवें भाव का चंद्रमा व्यावसायिक साझेदारों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेगा. यदि आप पब्लिक डीलिंग, कंसल्टेंसी या कानूनी कार्यों से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. हालांकि, दुर्मुहूर्त (09:02:07 AM से 09:48:56 AM) के दौरान किसी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें. गण्ड योग (सुबह 07:04:38 AM तक) के कारण दिन की शुरुआत में कुछ असमंजस की स्थिति हो सकती है, लेकिन 10 बजे के बाद स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में होंगी.
Finance (वित्त) आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'साझेदारी से लाभ' का है. सातवें भाव में चंद्रमा और प्रथम भाव में शुक्र की स्थिति आपको भौतिक सुख-साधनों पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगी. व्यापार में निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:23 PM से 12:56:12 PM) का समय अत्यंत शुभ है. आज राहु काल (11:05:01 AM से 12:32:47 PM) और यमगण्ड (15:28:21 से 16:56:08 तक) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक जोखिम न लें. संयुक्त खातों (Joint Accounts) या टैक्स से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें.
Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन 'गोल्डन पीरियड' की तरह है. आपकी राशि में उच्च के शुक्र और सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और रोमांस को चरम पर ले जाएगी. यदि रिश्तों में कोई पुरानी कड़वाहट थी, तो आज उसे दूर करने का सबसे अच्छा समय है. शाम को चंद्रोदय (21:14:00) के समय साथ में बिताया गया वक्त यादगार रहेगा. अविवाहितों के लिए आज विवाह के पक्के प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है.
Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन गुर्दे (Kidneys) या पीठ के निचले हिस्से के प्रति थोड़े संवेदनशील रहें. चंद्रमा का कन्या राशि में होना पर्याप्त जल के सेवन की सलाह देता है. आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यदि पश्चिम की ओर यात्रा आवश्यक हो, तो घर से दही खाकर निकलें. मानसिक ताजगी के लिए आज सुगंधित तेलों या फूलों का प्रयोग करना आपके औरा (Aura) को और अधिक सकारात्मक बनाएगा.
Lucky Color: पीला या हल्का नीला (Yellow/Light Blue)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' का जाप करें. अपनी राशि में स्थित शुक्र को और बल देने के लिए इत्र का प्रयोग अवश्य करें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Mar 2026 05:20 AM (IST)
Embed widget