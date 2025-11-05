भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए हैं. उन्होंने मेयर का चुनाव जीतने के बाद बुधवार (5 नवंबर) को जनता को संबोधित किया. ममदानी ने इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया. ममदानी अपने भाषण की वजह से भी चर्चा में आ गए. उन्होंने भाषण का अंत एक बॉलीवुड गाने से किया.

ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने के बाद लोगों को संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया. ममदानी ने कहा, ''मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूं. इतिहास में ऐसा क्षण बहुत ही कम आता है जब हम पुराने से नए दौर की ओर ओर कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है. आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम रखने जा रहे हैं.''

अहम बात यह है कि ममदानी ने अपने भाषण के दौरान जिन बातों का जिक्र किया, पंडित नेहरू ने वही बातें 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद कही थीं.

VIDEO | USA: Addressing his supporters after winning New York city mayoral elections, Indian-origin democratic socialist lawmaker, Zohran Mamdani (@ZohranKMamdani), quotes former Prime Minister of India Jawaharlal Nehru in his victory speech.



He says, “Standing before you, I’m… pic.twitter.com/gydR3zPsql — Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025

ममदानी ने जीत के साथ रचा इतिहास

ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. इस चुनाव पर सभी की नजरें थीं, जिसे जीतकर ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं.

ममदानी पिछले कई महीने से चुनाव में दूसरे उम्मीदवारों से आगे माने जा रहे थे. मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नेता व न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर रहे एंड्रयू कुओमो को पराजित किया. निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले कुओमो को मतदान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला था.

इनपुट - पीटीआई