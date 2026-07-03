हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसूरज का महाविस्फोट! X Class Solar Flare से बढ़ी चिंता, क्या धरती पर पड़ेगा असर?

सूरज का महाविस्फोट! X Class Solar Flare से बढ़ी चिंता, क्या धरती पर पड़ेगा असर?

Solar Flare: सूरज पर 1 जुलाई की रात शक्तिशाली X Class सोलर फ्लेयर दर्ज किया गया, जिसकी पुष्टि रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की सोलर लैबोरेट्री ने की है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

सूरज पर 1 जुलाई की रात एक शक्तिशाली X-Class सोलर फ्लेयर दर्ज किया गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह सबसे उच्च श्रेणी का सौर विस्फोट होता है और इसके प्रभावों पर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं. इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने संभावित स्पेस वेदर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है.

रूसी वैज्ञानिकों ने की पुष्टि

रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की सोलर लैबोरेट्री ने पुष्टि की है कि यह X-Class सौर विस्फोट 1 जुलाई की रात करीब आधी रात के आसपास रिकॉर्ड किया गया. वैज्ञानिक सौर विस्फोटों को उनकी तीव्रता के आधार पर A, B, C, M और X श्रेणियों में बांटते हैं. इनमें X-Class सबसे शक्तिशाली श्रेणी मानी जाती है. हर अगली श्रेणी की तीव्रता पिछली श्रेणी से लगभग 10 गुना अधिक होती है.

क्या पड़ सकता है इसका असर?

वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े सौर विस्फोटों के दौरान सूरज से अत्यधिक ऊर्जा और आवेशित कण अंतरिक्ष में निकलते हैं. यदि इनके साथ निकला कोरोनल मास इजेक्शन (CME) पृथ्वी की ओर आता है और उसका प्रभाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तक पहुंचता है, तो भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storm) पैदा हो सकता है.

ऐसी स्थिति में कुछ सैटेलाइट सेवाएं, रेडियो संचार, जीपीएस और हाई-फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं. कुछ मामलों में बिजली ग्रिड पर भी असर पड़ सकता है, हालांकि इसका प्रभाव सौर विस्फोट की दिशा और तीव्रता पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: शांति समझौता करने PAK पहुंचे अराघची और गालिबाफ को मारना चाहता था इजरायल! हत्या की साजिश का खुलासा

30 जून को भी दर्ज हुए थे M-Class सौर विस्फोट

वैज्ञानिकों के अनुसार X-Class विस्फोट से एक दिन पहले यानी 30 जून को भी सूरज पर लगातार तीन M-Class सौर विस्फोट दर्ज किए गए थे. M-Class, X-Class के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली श्रेणी मानी जाती है. कम समय में लगातार बड़े सौर विस्फोट दर्ज होने से वैज्ञानिक सूरज की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं.

सूरज के भीतर की गतिविधियों पर भी शोध जारी

बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सूरज के अंदर होने वाली तरंगों और कंपन पर भी अध्ययन कर रहे हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज के भीतर होने वाले ये कंपन उसके चुंबकीय क्षेत्र में लगातार हो रहे बदलावों से जुड़े हो सकते हैं. इन्हीं गतिविधियों का असर अंतरिक्ष के मौसम पर भी पड़ता है. इस विषय पर अभी लगातार शोध जारी है.

यह भी पढ़ें: एथेनॉल मिले पेट्रोल से कम हो जाएगा आपकी गाड़ी का माइलेज? सरकार ने कर दिया बड़ा खुलासा

11 साल के सौर चक्र के चरम पर है सूरज

विशेषज्ञों के अनुसार सूरज इस समय अपने 11 वर्षीय सौर चक्र (Solar Cycle) के चरम चरण के करीब है. इस दौरान सूरज पर सौर धब्बों, सौर विस्फोटों और अन्य गतिविधियों में तेजी देखी जाती है. इसी कारण आने वाले समय में भी इस तरह की अंतरिक्षीय घटनाएं देखने को मिल सकती हैं.

वैज्ञानिक लगातार रख रहे हैं नजर

अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक सूरज की गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संभावित प्रभाव का सही आकलन सौर कणों की दिशा, गति और पृथ्वी तक पहुंचने की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ही किया जा सकता है. फिलहाल दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Sun Solar Flare Sun Explosion Solar Activity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सूरज का महाविस्फोट! X Class Solar Flare से बढ़ी चिंता, क्या धरती पर पड़ेगा असर?
सूरज का महाविस्फोट! X Class Solar Flare से बढ़ी चिंता, क्या धरती पर पड़ेगा असर?
विश्व
भारत न हो नाराज, फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहा चीन, Teesta Project पर खुलकर बोला- 'बांग्लादेश के कहने पर...'
भारत न हो नाराज, फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहा चीन, Teesta Project पर खुलकर बोला- 'बांग्लादेश के कहने पर...'
विश्व
शांति समझौता करने PAK पहुंचे अराघची और गालिबाफ को मारना चाहता था इजरायल! हत्या की साजिश का खुलासा
शांति समझौता करने PAK पहुंचे अराघची और गालिबाफ को मारना चाहता था इजरायल! हत्या की साजिश का खुलासा
विश्व
'ईरान ने सभी शर्तें मान लीं', अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बताया क्यों बंद नहीं किया होर्मुज
'ईरान ने सभी शर्तें मान लीं', अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
इंडिया
अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'
अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'
स्पोर्ट्स
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
इंडिया
Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
हेल्थ
Male Fertility: सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
टेक्नोलॉजी
Refrigerator Electricity Consumption Tips: फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget