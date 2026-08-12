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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: भारत के पड़ोस में 3 करोड़ महिलाओं की कमी से बढ़ रहा 'फ्लैश मैरिज स्कैम' क्या?

Xप्लेन: भारत के पड़ोस में 3 करोड़ महिलाओं की कमी से बढ़ रहा 'फ्लैश मैरिज स्कैम' क्या?

Flash Marriage Scam: पीड़ित को किसी शहर बुलाया जाता है और एक महिला से मुलाकात होती है, जिसे एजेंसी की तरफ से 'प्यार होने का नाटक' करने का हुक्म होता है. एक-दो दिनों में शादी का दबाव बनाया जाता है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 12 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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चीन में 'फ्लैश मैरिज फ्रॉड' एक ऐसा स्कैम है, जिसमें शादी की जल्दबाजी और अकेले पुरुषों की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर भारी-भरकम पैसे ऐंठ लिए जाते हैं. इसमें शादी कराने वाली एजेंसियां, दलाल और कुछ महिलाएं मिलकर एक 'पूरी तरह से रची-गढ़ी' कहानी बनाती हैं. वे ग्रामीण या छोटे शहरों के अकेले, बड़ी उम्र के पुरुषों को निशाना बनाती हैं. इन पुरुषों को कुछ ही दिनों में शादी के लिए राजी कर लेती हैं और शादी के तुरंत बाद दुल्हन सारा पैसा लेकर गायब हो जाती है. तो आइए इस पूरे स्कैम और शादी के जाल की गुत्थी सुलझाते हैं...

यह स्कैम क्यों पनप रहा है?

चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं से करीब 3 करोड़ ज्यादा है. यह असंतुलन दशकों पुरानी 'एक बच्चा नीति' और बेटा पसंद की मानसिकता का नतीजा है. इस वजह से छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले पुरुषों के लिए शादी करना बेहद मुश्किल हो गया है. इन हालात में, 'फ्लैश मैरिज' (कुछ ही दिनों में होने वाली शादी) का ऑफर उनके लिए जैसे आसमान से सुनहरी बारिश होती है. ठीक इसी उम्मीद का वे शिकार हो जाते हैं.

पूरा स्कैम कैसे काम करता है?

यह कोई आम धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से ऑर्गनाइज़्ड क्राइम है, जो एक असेंबली लाइन (फैक्ट्री) की तरह चलता है:

  • शिकार की तलाश: ये एजेंसियां ऑनलाइन और ऑफलाइन जोर-शोर से विज्ञापन चलाती हैं. इनमें '3-7 दिनों में शादी', 'फ्लैश मैरिज' और 'पहले प्यार, बाद में शादी' जैसे झांसे दिए जाते हैं. इन विज्ञापनों का निशाना विशेष रूप से बड़ी उम्र के अविवाहित पुरुष और उनके चिंतित माता-पिता होते हैं.
  • झांसा और जल्दबाजी: पीड़ित को किसी शहर (खासकर गुइयांग शहर का 'हुआगुओयुआन' इलाका, जो इस स्कैम का गढ़ बन गया था) बुलाया जाता है. वहां उसकी मुलाकात एक महिला से कराई जाती है, जिसे एजेंसी की तरफ से 'प्यार होने का नाटक' करने का हुक्म होता है. मुलाकात के बस कुछ ही घंटों या एक-दो दिनों के भीतर ही शादी के लिए दबाव बनाया जाता है.
  • पैसे की लूट: एक बार शादी के लिए राजी होने पर पीड़ित से भारी-भरकम पैसे ऐंठे जाते हैं. इसमें 3 से 15 लाख रुपए एजेंसी की सर्विस फीस होती है. दुल्हन को भारी दहेज/कैश गिफ्ट और सोने के गहने भी शामिल होते हैं.
  • गायब होना और धोखा: शादी के तुरंत बाद या कुछ ही दिनों में दुल्हन या तो अचानक गायब हो जाती है. 'घर में किसी की मौत' या 'घर जाना है' जैसे बहाने बनाकर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती.

असली जीवन के कुछ चौंकाने वाले मामले

1. एक दिन में शादी और 33 लाख का झांसा

अंहुई प्रांत के एक युवक ने 2025 में गुइयांग जाकर एक महिला से सिर्फ दो दिन में शादी कर ली. उसने करीब 33 लाख रुपये खर्च किए. शादी के बाद दुल्हन उसके घर सिर्फ 4 दिन   रही और फिर 'हवाई अड्डा बहुत दूर है' जैसे बेतुके बहाने पर घर छोड़कर चली गई और तलाक की मांग करने लगी.

बाद में पता चला कि उस महिला के तीन बच्चे थे, नशीली दवाओं का रिकॉर्ड था और शादी से ठीक एक महीने पहले उसका किसी और से तलाक हुआ था. दुल्हन के 'माता-पिता की मौत' और 'चाची' सब झूठ निकले. चाची तो किराए पर रखी गई एक्ट्रेस थी. कोर्ट ने उसे ढाई साल की सजा सुनाई.

2. झूठी पहचान और बीमारी का झांसा

37 साल के वांग झुआंग ने शादी के लिए करीब 40-50 लाख रुपये खर्च किए. बाद में पता चला कि उसकी पत्नी ने शादी का झूठ बोला था. वह पहले भी तीन बार शादी कर चुकी थी, उसके तीन बच्चे थे, कैरेओके बार में काम करती थी और उसे गंभीर यौन रोग भी था. महिला पर कर्ज भी था.

3. सुबह तलाक, शाम को शादी

एक महिला ने एक के बाद एक कई पुरुषों से फ्लैश मैरिज करके 34 लाख रुपये से ज्यादा का दहेज ऐंठा. एक मामले में तो महिला ने सुबह एक आदमी से तलाक लिया और उसी दिन दोपहर बाद दूसरे से शादी कर ली.

मा (Ma) नाम के एक शख्स ने कई महिलाओं को संगठित किया और 'फ्लैश मैरिज-फ्लैश डिवोर्स' (शादी-तलाक) का धंधा चलाया. उसने 15 परिवारों को निशाना बनाकर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा ठगे. कोर्ट ने उसे 12 साल की सजा सुनाई.

शादी के झांसे पर कानून क्या कहता है?

चीनी कानून में अगर कोई महिला सच्ची शादी का इरादा न रखते हुए, सिर्फ पैसे ठगने के लिए शादी करती है, तो यह धोखाधड़ी मानी जाती है. भले ही उसने कानूनी तौर पर शादी रजिस्टर कराई हो. हाल के मामलों में कोर्ट ने साफ किया है कि असली मापदंड शादी के पीछे का इरादा है, न कि रजिस्ट्रेशन या साथ रहना. ऊपर बताए गए कई मामलों में महिलाओं को ढाई से तीन साल तक की सजा हुई है.

चीनी सरकार ने इस मामले में क्या किया?

इतने बड़े स्कैम के बाद चीनी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं:

  • 2024 से 2025 के बीच अकेले चीन के अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) कार्यालयों ने 1546 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए, जो इस तरह की शादी-धोखाधड़ी में लिप्त थे.
  • जिनपिंग सरकार के पांच मंत्रालयों ने मिलकर पूरे देश में स्पेशल ऑपरेशन चलाया.
  • चीन की सुप्रीम कोर्ट ने भी 'भारी दहेज' पर रोक लगाने और ऐसे स्कैमर्स को सख्त सजा देने पर जोर दिया.
  • गुइयांग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 120 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की.
  • गुइयांग इलाके में पहले 200 से ज्यादा ऐसी फर्जी एजेंसियां थीं, जिन्हें घटाकर 60 कर दिया गया.

फ्लैश मैरिज ने दी बड़ी सीख

'फ्लैश मैरिज फ्रॉड' चीन में जनसंख्या असंतुलन, सामाजिक दबाव और लोगों की मानसिक कमजोरी का नतीजा है. यह स्कैम 'एक दिन में शादी' की जल्दबाजी को ही अपना हथियार बनाता है. इस वज से इससे बचने का सबसे आसान तरीका है- 'जल्दबाजी में शादी' के झांसे में न आना, किसी भी एजेंसी को बिना पूरी जांच के भारी पैसे न देना और दुल्हन के परिवार और पिछली जिंदगी की सच्चाई को पूरी तरह से परखना.

यह एक ऐसा सबक है जो न सिर्फ चीन, बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए है, जो किसी रिश्ते में जल्दबाजी कर रहा है. प्यार और शादी कोई फैक्ट्री का सामान नहीं है, जिसे कुछ ही घंटों में खरीदा-बेचा जा सके.  

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 12 Aug 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Marriage China News Explainer Marriage News XI JINPING Relationship CRIME TRENDING CHINA CRIME NEWS Marriage Scam Flash Marriage Scam
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