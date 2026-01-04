वेनेजुएला में ऑपरेशन कर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें हथकड़ी लगाकर अमेरिका ले जाया गया. अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के मुख्यालय में अधिकारियों द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया है.

वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार (3 जनवरी, 2026) की तड़के अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के जवानों ने अचानक हमला कर दिया. इस दौरान अमेरिकी फोर्सेज ने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया था. बताया जाता है कि तड़के हुई इस छापेमारी के दौरान मादुरो काराकास के हाई सिक्योरिटी वाले फोर्ट टियूना सैन्य परिसर में स्थित अपने आवास में सो रहे थे.

मादुरो की परेड का वीडियो वायरल

व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट रैपिड रिस्पांस-47 ने लोअर मैनहट्टन स्थित डीईए कार्यालय के अंदर मादुरो की 'अपराधी की परेड' का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. वीडियो में 63 वर्षीय मादुरो को हथकड़ी पहने और काले रंग की हुडी वाली स्वेटशर्ट में DEA NYD लेबल वाले नीले कालीन से ढके गलियारे में चलते हुए दिखाया गया है. इस दौरान निकोलस मादुरो को कमरे में मौजूद अधिकारियों को गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए भी सुना गया.

खबरों के मुताबिक, मादुरो को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह लोहे की दीवारों से घिरे अपने सुरक्षित कमरे में भागने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें पहले शनिवार शाम को अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया और फिर न्यूयॉर्क शहर ट्रांसफर कर दिया गया.

मादुरो को कहां रखा जाएगा

अमेरिकी मीडिया के अनुसार डीईए कार्यालय से मादुरो को ब्रुकलिन स्थित संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा. बता दें कि ये वही जेल है जहां रैपर शॉन डीडी कॉम्ब्स को पिछले साल उनके मुकदमे के दौरान रखा गया था. मादुरो और उनकी पत्नी पर नारको-आतंकवाद अमेरिका में कोकीन आयात करने और अवैध हथियार रखने का आरोप है.

