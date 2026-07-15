ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट... अमेरिका का ईरान पर 'डबल अटैक', तेहरान पर लगाए कई बैन

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है, जो कि फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं. अमेरिकी वित्त विभाग का यह फैसला ईरान पर भारी पड़ने वाला हैं. इन प्रतिबंधों के दायरे में कई व्यक्ति, कंपनियां और जहाज शामिल किए गए हैं. हालांकि, विभाग ने एक जनरल लाइसेंस भी जारी किया है, जिसके तहत कुछ सीमित लेन-देन, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े कार्यों के साथ-साथ 14 जुलाई को प्रतिबंधित किए गए कुछ जहाजों या व्यक्तियों से जुड़े माल की उतराई की अनुमति दी गई है.

इस बीच ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे बातचीत की मेज पर नहीं आते और समझौता नहीं करते हैं, तो अमेरिका लगातार घातक हमले करेगा. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने पहले हुए समझौतों को बार-बार तोड़ा है और अब उसे जल्द फैसला करना होगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की कार्रवाई से ईरान की लगभग पूरी सैन्य क्षमता कमजोर हो चुकी है.

अमेरिका का आरोप- ईरान ने सात कमर्शियल जहाजों पर किया अटैक

वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते में ईरान ने सात जहाजों को निशाना बनाया, जिससे कई नागरिक और क्रू के सदस्य मारे गए हैं. साथ ही ईरान पर पड़ोसी खाड़ी देशों की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागने का भी आरोप लगाया गया.

वहीं, ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अजराक एयर बेस पर अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाते हुए कामिकाजे ड्रोन से हमला किया. इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है.

अमेरिका-ईरान युद्ध के बड़े अपडेट

अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए.

कई व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों को प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया.

सीमित लेन-देन और माल उतराई के लिए जनरल लाइसेंस जारी किया गया.

ट्रंप ने कहा कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका लगातार कड़े हमले करेगा.

ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान हर समझौते को तोड़ देता है.

अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर सात कमर्शियल जहाजों पर हमले का आरोप लगाया.

सेंटकॉम के अनुसार इन हमलों में कई नागरिक चालक दल के सदस्य मारे गए, घायल हुए या लापता हैं.

ईरानी सेना ने जॉर्डन के अज़राक एयर बेस पर अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन हमला करने का दावा किया.

संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की.

अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस की आपूर्ति हर हाल में सुरक्षित रखी जाएगी.

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