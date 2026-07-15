20 वॉरशिप, सैकड़ों फाइटर जेट... हॉर्मुज पार नहीं कर पाएंगे ईरानी जहाज, US ने ब्लॉक किया रास्ता

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व20 वॉरशिप और सैकड़ों फाइटर जेट... हॉर्मुज नहीं पार कर पाएंगे ईरानी जहाज, अमेरिका ने ब्लॉक किया रास्ता

20 वॉरशिप और सैकड़ों फाइटर जेट... हॉर्मुज नहीं पार कर पाएंगे ईरानी जहाज, अमेरिका ने ब्लॉक किया रास्ता

US Iran War: अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ पहरा बढ़ा दिया है. यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि इस वक्त हॉर्मुज और उसके आसपास 20 अमेरिकी वॉरशिप मौजूद हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 15 Jul 2026 06:53 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और ज्यादा भयानक स्तर पर पहुंचने वाला है. यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का रास्ता रोक दिया है. यूएस सेंट्रल कमांड ने बुधवार (15 जुलाई) को बताया कि अमेरिकी नौसैनिकों ने हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी लगा दी है. इसका सीधा मतलब है कि अब ईरानी जहाज हॉर्मुज पार नहीं कर पाएंगे. ईरान इसके जवाब में युद्ध को और ज्यादा आक्रामक स्तर पर पहुंचा सकता है.

यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. उसने इसके जरिए बताया, 'अमेरिकी सेना ने आज शाम 4 बजे से ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है. इस वक्त मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और सैकड़ों सैन्य विमान तैनात हैं.'

अप्रैल में भी ईरान का रोका था रास्ता

अमेरिका ने पहली बार अप्रैल में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी लगाई थी. इसके बाद जून में सीजफायर समझौते के एक दिन बाद इसे हटा लिया था. इस समझौते के तहत 60 दिनों के अंदर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्थाई समझौता करने का प्लान था, लेकिन हॉर्मुज में तनाव की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को नाकाबंदी दोबारा लागू करने की घोषणा की. शुरुआत में उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात भी कही थी, लेकिन बाद में यह फैसला वापस ले लिया.

हॉर्मुज व्यापार के लिए दुनिया के सबसे अहम रास्तों में से एक है. युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होता था, लेकिन अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से यह रास्ता बुरी तरह प्रभावित हुआ. यही कारण है कि युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के कई देशों में तेल और गैस महंगी हो गई.

यह भी पढ़ें : ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे मोसाद का मोहरा, खामेनेई को सत्ता से हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान लीक

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 15 Jul 2026 06:29 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News US Iran War IRAN Strait Of Hormuz
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