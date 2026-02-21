एक्सप्लोरर
'सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं', टैरिफ प्रतिबंध पर ट्रंप का बड़ा बयान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनकी वैश्विक टैरिफ नीति को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया गया. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए इसे 'अमेरिकी श्रमिकों की पीठ में छुरा घोंपना' बताया और कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
