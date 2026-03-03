'बहुत देर हो चुकी...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बातचीत को लेकर बड़ा बयान, पढ़ें...

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran US War: 'बहुत देर हो चुकी...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बातचीत को लेकर बड़ा बयान, जानें क्या कहा

Iran US War: युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अब बातचीत करने जैसा माहौल नहीं बचा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Mar 2026 11:04 PM (IST)
ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपना बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि ईरान बात करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है. दरअसल, ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया है. इसमें वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है. यह सैन्य ऑपरेशन 28 फरवरी को शुरू हुआ था. इस वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का दावा किया है.

ट्रंप ने कहा, 'उनका एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और लीडरशिप खत्म हो गई है. वे बात करना चाहते हैं. मैंने कहा है कि बहुत देर हो चुकी है.' ट्रंप ने यह बयान ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक ओपनियन पीस पर कमेंट कर दिया है.

एक तरफ ईरान अमेरिका और इजरायल के संयुक्त कार्रवाई का जवाब दे रहा है, तो वहीं यूएस और इजरायल बी हमले जारी रखे हुए हैं. वॉशिंगटन ने कई संपत्तियों को निशाना बनाया है.

सऊदी में अमेरिकी दूतावास से टकराए ईरानी ड्रोन

ईरान ड्रोन सऊदी अरब में अमेरिका के दूतावास से टकराए हैं. इससे नुकसान हुआ है. बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में आग लगने की खबर है. इससे पहले ईरान ने कुवैत में मिशन को निशाना बनाया था. इधर, अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिशनों को बंद कर दिया है. साथ ही नॉन इमरजेंसी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वेस्ट एशिया के देशों में जाने के आदेश दिए हैं.

28 फरवरी 2026 को अचानक शुरू हुई ईरान के खिलाफ जंग

कई वक्त से चल रही आपसी खींचतान 28 फरवरी 2026 को अचानक जंग में तब्दील हो गई. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करते हुए ईरान पर हमला कर दिया. इस दौरान इजरायली F-35 और अमेरिका का B-2 बॉम्बर्स ने ईरान पर लक्षित हमले किए. इसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल बेस और लीडरशिप को निशाने पर लिया गया. इसी कार्रवाई के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया. हमले में तेहरान स्थित उनके पर घर पर अटैक किया गया था.

