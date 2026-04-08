हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War: सीजफायर का असर आसमान तक! 40 दिन बाद इराक ने खोला एयरस्पेस, ईरान अब भी ‘नो-फ्लाई जोन’

US Iran War: सीजफायर का असर आसमान तक! 40 दिन बाद इराक ने खोला एयरस्पेस, ईरान अब भी ‘नो-फ्लाई जोन’

US Iran War Update: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद इराक ने अहम फैसला किया है. उसने अपना एयरस्पेस खोल दिया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम एशिया में युद्धविराम का असर अब जमीन से लेकर आसमान तक दिखने लगा है. अमेरिका-ईरान सीजफायर की घोषणा के बाद इराक ने बड़ा फैसला लेते हुए बुधवार से अपना एयरस्पेस फिर से खोल दिया है. Iraqi Civil Aviation Authority ने सुरक्षा समीक्षा के बाद सभी कमर्शियल उड़ानों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है.

एविएशन अथॉरिटी के प्रमुख बेंगिन रेकानी ने साफ कहा, “आज से एयरस्पेस और सभी इराकी एयरपोर्ट्स को खोल दिया जाएगा.” यह फैसला करीब 40 दिनों की बंदी के बाद लिया गया है, जब क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के चलते उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी.

ट्रंप के ऐलान के बाद बदला माहौल

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने मंगलवार को ऐलान किया, “हमने ईरान पर बमबारी और हमले को दो हफ्तों के लिए रोकने पर सहमति जताई है.” यह घोषणा उस डेडलाइन से कुछ घंटे पहले आई, जिसमें ईरान को स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ खोलने या बड़े हमले का सामना करने की चेतावनी दी गई थी. सीजफायर के इस संकेत ने वैश्विक बाजारों के साथ-साथ एविएशन सेक्टर को भी राहत दी.

ईरान का आसमान अब भी खाली

हालांकि इराक ने अपना एयरस्पेस खोल दिया है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 8 अप्रैल को शाम 4 बजे (IST) तक ईरान के ऊपर एयर ट्रैफिक लगभग न के बराबर रहा. दरअसल, मिसाइल हमलों और सैन्य गतिविधियों के खतरे के चलते दुनियाभर की एयरलाइंस अभी भी ईरान के एयरस्पेस से दूरी बनाए हुए हैं.

इस पूरे संकट की जड़ 28 फरवरी को शुरू हुई वह सैन्य टकराव है, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया था. इसके बाद ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाब दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया. इस संघर्ष में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक को नुकसान हुआ.

भारत पर भी गहरा असर

इस संकट का असर भारत के एविएशन सेक्टर पर भी साफ दिखा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 10,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. जहां पहले भारतीय एयरलाइंस रोजाना 300–350 उड़ानें मिडिल ईस्ट के लिए ऑपरेट करती थीं, वहीं अब यह संख्या घटकर सिर्फ 80–90 रह गई है. लंबे रूट, बढ़ती ईंधन लागत और एयरस्पेस प्रतिबंधों ने एयरलाइंस पर दबाव बढ़ा दिया है. एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ने से टिकट भी महंगे हुए हैं.

इराक का एयरस्पेस खुलना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन जब तक ईरान के ऊपर उड़ानें सामान्य नहीं होतीं, तब तक वैश्विक एविएशन पूरी तरह पटरी पर लौटता नहीं दिख रहा. फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह सीजफायर लंबे समय तक कायम रहेगा—क्योंकि अगर शांति बनी रही, तो आसमान में फिर से वही रफ्तार लौट सकती है, जो पिछले डेढ़ महीने से थम सी गई थी.

यह भी पढ़ें : सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक, ये कैसा शांति समझौता?

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Iran War US Iran War IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Israel Iran War: सीजफायर के कुछ ही घंटे बाद ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर ब्लास्ट, तेहरान का UAE-कुवैत पर हमला
सीजफायर के कुछ ही घंटे बाद ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर ब्लास्ट, तेहरान का UAE-कुवैत पर हमला
विश्व
US Iran War: सीजफायर का असर आसमान तक! 40 दिन बाद इराक ने खोला एयरस्पेस, ईरान अब भी ‘नो-फ्लाई जोन’
सीजफायर का असर आसमान तक! 40 दिन बाद इराक ने खोला एयरस्पेस, ईरान अब भी ‘नो-फ्लाई जोन’
विश्व
सीजफायर के बाद भारत के हाथ लगी बड़ी जीत! 7 साल बाद देश आ रहा ईरानी तेल, पहले जा रहा था चीन
सीजफायर के बाद भारत के हाथ लगी बड़ी जीत! 7 साल बाद देश आ रहा ईरानी तेल, पहले जा रहा था चीन
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद ईरान की रिफाइनरी पर हमला, धुआं-धुआं हुआ आसमान
US Iran War LIVE: सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद ईरान की रिफाइनरी पर हमला, धुआं-धुआं हुआ आसमान
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget