'आई लव इंडिया...', सर्जियो गोर ने मिलाया फोन तो बोले ट्रंप, खुद को बताया PM मोदी का बड़ा फैन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आई लव इंडिया...', सर्जियो गोर ने मिलाया फोन तो बोले ट्रंप, खुद को बताया PM मोदी का सबसे बड़ा फैन

'आई लव इंडिया...', सर्जियो गोर ने मिलाया फोन तो बोले ट्रंप, खुद को बताया PM मोदी का सबसे बड़ा फैन

US 250th Independence Day Celebration: पीएम मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं. पीएम मोदी को मेरा हैलो कहिए और उन्हें बताइए कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 May 2026 12:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के चार दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो रविवार (24 मई, 2026) को नई दिल्ली में आयोजित अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए. समारोह के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कॉल लगाया और अपने फोन को स्पीकर पर रख दिया. इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं, मैं सभी को हैलो कहना चाहता हूं. मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करता हूं. पीएम मोदी महान हैं, वह मेरे दोस्त हैं और मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं.

सेलिब्रेशन के बीच कॉल पर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘हम पहले कभी भी भारत के इतने नजदीक नहीं थे. भारत मुझे पर 100 फीसद भरोसा कर सकता है. अगर उन्हें कभी मदद की जरूरत पड़े, तो उन्हें पता है कि कहां फोन करना है. वे सीधे यहां कॉल कर सकते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. हम रिकॉर्ड बना रहे हैं. हमारी अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड स्तर पर है, शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और भारत जो भी चाहता है, उसे हासिल कर सकता है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं. पीएम मोदी को मेरा हैलो कहिए और उन्हें बताइए कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. मुझे प्रधानमंत्री से प्यार करता हूं. पीएम मोदी महान हैं, वह मेरे दोस्त हैं.’

इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भी खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि मार्को रुबियो अमेरिका के इतिहास के सबसे महान विदेश मंत्री के रूप में जाने जाएंगे.

समारोह में मार्को रुबियो ने भारत का किया धन्यवाद

वहीं, समारोह के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, ‘मुझे अफसोस है कि मैं आज अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सोनी के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट की शर्ते मुझे गैर-स्वीकृत कार्यक्रमों में परफॉर्म करने की अनुमति नहीं देती, लेकिन अगर आप हमारे 251वें स्वतंत्रता समारोह में आएंगे, तो कौन जानता है. हालांकि, हमारे 250वें समारोह में मैं कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कारणों की वजह से ऐसा नहीं कर सकता. आप सभी के बीच होना मेरे लिए सम्मान की बात है. हमारा स्वागत करने के लिए भारत का धन्यवाद.’

यह भी पढे़ंः Marco Rubio India Visit: NSA अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

Published at : 24 May 2026 11:51 PM (IST)
Tags :
America INDIA DONALD Trump NEW DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आई लव इंडिया...', सर्जियो गोर ने मिलाया फोन तो बोले ट्रंप, खुद को बताया PM मोदी का सबसे बड़ा फैन
'आई लव इंडिया...', सर्जियो गोर ने मिलाया फोन तो बोले ट्रंप, खुद को बताया PM मोदी का बड़ा फैन
इंडिया
फर्जी वकीलों का मामला CBI को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 'कॉक्रोच जनता पार्टी' की फंडिंग और गतिविधियों की जांच की भी मांग
फर्जी वकीलों का मामला CBI को सौंपने के लिए SC में याचिका, 'कॉक्रोच जनता पार्टी' की फंडिंग की जांच की भी मांग
इंडिया
Falta Election Result: पोस्टल बैलेट में TMC के जहांगीर खान ने BJP को पछाड़ा, लेकिन फाइनल काउंटिंग के बाद जब्त हुई जमानत
पोस्टल बैलेट में TMC के जहांगीर खान ने BJP को पछाड़ा, लेकिन फाइनल काउंटिंग के बाद जब्त हुई जमानत
इंडिया
Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Janhit | Twisha Murder Case: दिसंबर में शगुन के गीत, मई में राम नाम सत्य! | Bhopal News | ABP News
Bomb Attack In Pakistan's Balochistan: बलूचिस्तान में विद्रोह की नई पिक्चर रिलीज! | Pakistan
ABP Report | Iran US War: क्या अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा ईरान? | Iran-US War Update
Seedha Sawal With Sandeep Chaudhary: PM सीट पर Rahul Gandhi की भविष्यवाणी का विश्लेशण! | BJP
Breaking | US Iran Ceasefire Update: युद्धविराम की ढालबड़े हमले की चाल? | Hormuz Strait | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सब फाइनल है...', होर्मुज और ईरान को लेकर नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, जानें ट्रंप से फोन पर क्या हुई बात?
'सब फाइनल...', ईरान को लेकर नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, जानें ट्रंप से फोन पर क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Drishyam 3 Vs Karuppu Box office: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
आईपीएल 2026
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम; KKR के खिलाफ किया कमाल
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम
इंडिया
Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
विश्व
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
इंडिया
Mamata Banerjee Message: फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल, वीडियो वायरल
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget