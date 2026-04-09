अमेरिका के साथ सीजफायर के ऐलान के एक दिन बाद ही ईरान ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है. जिस यूरेनियम सवर्धन को लेकर अमेरिका और इजरायल करीब 40 दिनों तक ईरान पर हमले करते रहे, उसे लेकर ईरान ने कहा है कि वह इसको रोकेगा नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड को नजरअंदाज करते हुए ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया कि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोका नहीं जाएगा. इस माहौल में उनका यह बयान स्थिति को और जटिल बना सकता है.

ईरान स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी (ISNA) के अनुसार मोहम्मद इस्लामी ने कहा, 'आक्रामण करने वाले ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होंगे.' उनका यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों के बिल्कुल उल्टा है, जिनमें कहा गया था कि ईरान में यूरेनियम का कोई संवर्धन नहीं होगा.

संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ट्रंप ने बुधवार (8 अप्रैल, 2026) को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था. पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि वह एक बहुत ही सफल सत्ता परिवर्तन' के दौर से गुजरा है! अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा. अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर, जमीन में बहुत गहराई में दबी हुई (बी-2 बॉम्बर्स) सभी परमाणु कणों को खोदकर बाहर निकाल देगा. कड़ी सैटेलाइट निगरानी के तहत ये मुमकिन होगा. हमले की तारीख से लेकर अब तक किसी भी चीज को छुआ नहीं गया है. हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे. 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है.'

मोहम्मद इस्लामी ने कहा, 'दुश्मन ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होगा.' उन्होंने माना कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है. इस्लामी ने कहा कि ऐसी मांगें कोरी कल्पना हैं और वे ईरान की परमाणु गतिविधियों को नहीं रोक सकतीं.

दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद इस्लामी ने पत्रकारों से बात करते हुए यह बयान दिया है. मोहम्मद इस्लामी ने कहा, 'कोई भी कानून या व्यक्ति हमें नहीं रोक सकता.' उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों के पिछले कदम, जिनमें मौजूदा युद्ध भी शामिल है, नाकाम रहे हैं.

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