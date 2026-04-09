हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हमें यूरेनियम संवर्धन से कोई नहां रोक सकता...', सीजफायर के अगले ही दिन ईरान ने कर दिया बड़ा दावा

'हमें यूरेनियम संवर्धन से कोई नहां रोक सकता...', सीजफायर के अगले ही दिन ईरान ने कर दिया बड़ा दावा

मोहम्मद इस्लामी ने माना कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन ऐसी मांगें कोरी कल्पना हैं और वे ईरान की परमाणु गतिविधियों को नहीं रोक सकतीं.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 09 Apr 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के साथ  सीजफायर के ऐलान के एक दिन बाद ही ईरान ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है. जिस यूरेनियम सवर्धन को लेकर अमेरिका और इजरायल करीब 40 दिनों तक ईरान पर हमले करते रहे, उसे लेकर ईरान ने कहा है कि वह इसको रोकेगा नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड को नजरअंदाज करते हुए ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया कि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोका नहीं जाएगा. इस माहौल में उनका यह बयान स्थिति को और जटिल बना सकता है.

ईरान स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी (ISNA) के अनुसार मोहम्मद इस्लामी ने कहा, 'आक्रामण करने वाले ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होंगे.' उनका यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों के बिल्कुल उल्टा है, जिनमें कहा गया था कि ईरान में यूरेनियम का कोई संवर्धन नहीं होगा.

संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ट्रंप ने बुधवार (8 अप्रैल, 2026) को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था. पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि वह एक बहुत ही सफल सत्ता परिवर्तन' के दौर से गुजरा है! अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा. अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर, जमीन में बहुत गहराई में दबी हुई (बी-2 बॉम्बर्स) सभी परमाणु कणों को खोदकर बाहर निकाल देगा. कड़ी सैटेलाइट निगरानी के तहत ये मुमकिन होगा. हमले की तारीख से लेकर अब तक किसी भी चीज को छुआ नहीं गया है. हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे. 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है.'

मोहम्मद इस्लामी ने कहा, 'दुश्मन ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होगा.' उन्होंने माना कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है. इस्लामी ने कहा कि ऐसी मांगें कोरी कल्पना हैं और वे ईरान की परमाणु गतिविधियों को नहीं रोक सकतीं.

दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद इस्लामी ने पत्रकारों से बात करते हुए यह बयान दिया है. मोहम्मद इस्लामी ने कहा, 'कोई भी कानून या व्यक्ति हमें नहीं रोक सकता.' उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों के पिछले कदम, जिनमें मौजूदा युद्ध भी शामिल है, नाकाम रहे हैं.

यह भी पढ़ें:-
बांग्लादेशी विदेश मंत्री के भारत दौरे से चिढ़े PAK एक्सपर्ट, खलीलुर रहमान को खूब सुनाया- हमारा नाम तक नहीं लेते, आपके लक्षण ही नहीं कि...

Published at : 09 Apr 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Nuclear Plant Atom Bomb Uranium ISRAEL ISRAEL IRAN WAR IRAN US Iran Ceasefir Dondla Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें यूरेनियम संवर्धन से कोई नहां रोक सकता...', सीजफायर के अगले ही दिन ईरान ने कर दिया बड़ा दावा
'हमें यूरेनियम संवर्धन से कोई नहां रोक सकता...', सीजफायर के अगले ही दिन ईरान ने कर दिया बड़ा दावा
विश्व
US Iran War LIVE: ईरान पाकिस्तान जाएगा या नहीं, सस्पेंस बरकरार! पहले कहा इस्लामाबाद पहुंच रहे, फिर राजदूत ने पोस्ट कर दी डिलीट
LIVE: ईरान पाकिस्तान जाएगा या नहीं, सस्पेंस बरकरार! पहले कहा इस्लामाबाद पहुंच रहे, फिर राजदूत ने पोस्ट कर दी डिलीट
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
Iran War: ट्रंप के इस दावे से बेनकाब हुआ 'शांति दूत' बन रहा पाकिस्तान, चीन का भी उतर गया चोला
ट्रंप के इस दावे से बेनकाब हुआ 'शांति दूत' बन रहा पाकिस्तान, चीन का भी उतर गया चोला
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे और मायावती जी के संबंध 2019 में...', यूपी में फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो?
'हमारे और मायावती जी के संबंध 2019 में...', यूपी में फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो?
आईपीएल 2026
IPL में अचानक क्यों होने लगी मैच फिक्सिंग की चर्चा? क्या गुजरात के खिलाफ जानबूझकर हारी दिल्ली?
IPL में अचानक क्यों होने लगी मैच फिक्सिंग की चर्चा? क्या गुजरात के खिलाफ जानबूझकर हारी दिल्ली?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget