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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखलीलुर रहमान के भारत दौरे पर PAK एक्सपर्ट ने बांग्लादेश को खूब सुनाया- हमारा नाम तक नहीं लेते, आपके तो लक्षण ही नहीं कि...

खलीलुर रहमान के भारत दौरे पर PAK एक्सपर्ट ने बांग्लादेश को खूब सुनाया- हमारा नाम तक नहीं लेते, आपके तो लक्षण ही नहीं कि...

कमर चीमा ने कहा कि बांग्लादेश बहुत जबरदस्त देश है और वे दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे इतना निर्भर हो गए हैं. या तो फिर इनका कोई विजन ही नहीं है.  

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 09 Apr 2026 05:07 PM (IST)
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बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के भारत दौरे पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपनी चिढ़ निकाली है. उनका कहना है कि बांग्लादेश को भारत से मदद लेने की क्या जरूरत है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब बांग्लादेश तेल, डीजल और फर्टिलाइजर्स के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो वह शेख हसीना के प्रवर्तन के लिए कैसे बात कर सकता है.

कमर चीमा ने कहा कि बांग्लादेश के लक्षण ही नहीं हैं शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लेकर जाने वाले. जब विदेश मंत्री आते ही भारत के सामने गिड़गिडाना शुरू कर देंगे कि हमें तेल दे दो, डीजल दे दो, खाद दे दो तो कैसे शेख हसीना के मामले में वह मजबूती से बात कर सकते हैं.

कतर, कुवैत के बजाय भारत से क्यों मांग रहे मदद? कमर चीमा ने बांग्लादेश से पूछा
कमर चीमा ने कहा, 'शेख हसीना इतना लंबा काम कर गई हैं कि हमारे बंगाली भाई बस इसी काम में लगे रहेंगे. बांग्लादेश पर भी ये सवाल आता है कि क्या वह पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल देता है कि वो मदद करे. भारत में जाकर तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो. बांग्लादेश के सामने जो एनर्जी चैलेंज हैं, ऐसे में उन्हें तेल, डीजल और गैस के लिए यूएई, कुवैत, कतर और सऊदी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इंडिया से.'

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन पर क्या बोले पाक एक्सपर्ट?
बांग्लादेश के लिए तेल, डीजल और फर्टिलाइजर का निर्यात बढ़ाने की अपील पर कमर चीमा ने कहा कि बांग्लादेश ने बहुत मायूस किया है. बांग्लादेश इतना निर्भर है कि डीजल और खाद भी भारत से वहां जाता है. कमर चीमा ने कहा कि 2017 से भारत और बांग्लादेश का लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट है. इन्होंने एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई थी. असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है. यहां से एग्रीमेंट के जरिए भारत बांग्लादेश को सवा लाख से दो लाख मीट्रिक टन तक डीजल की आपूर्ति करता है.

'मैं बांग्लादेशियों से निराश हूं', बोले पाक एक्सपर्ट कमर चीमा
कमर चीमा इस बात से बेहद निराश हैं कि तेल, डीजल और खाद का आयात बांग्लादेश भारत से करता है. उन्होंने कहा, 'मैं तो बांग्लादेशियों से बहुत मायूस हुआ हूं. हम बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनकी इस प्लानिंग का समझ नहीं आया कि वो प्लानिंग क्या है. बांग्लादेश बहुत जबरदस्त देश है और वे दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे इतना निर्भर हो गए हैं. या तो फिर इनका कोई विजन ही नहीं है.  मुझे तो इसने बहुत परेशान किया है कि बांग्लादेशी किस अंदाज से चीजें लेकर चलते हैं.'

अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान की तारीफ क्यों नहीं की? बोले कमर चीमा
कमर चीमा ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा. कमर चीमा चाहते हैं कि बांग्लादेशी विदेश मंत्री को भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान का नाम लेकर सीजफायर के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए थी. उन्होंने यह भी कहा कि श्रीलंका और नेपाल ने भी पाकिस्तान के बारे में इस हवाले से कोई बात नहीं की है.

 

यह भी पढ़ें:-
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Published at : 09 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Pakistan Tarique Rahman Bengladesh
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