नेपाल के बाद अब अमेरिका में बाढ़ से तबाही! 62 रेस्क्यू, कई लापता

अमेरिका के मशहूर ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है. 29 अगस्त को आई तेज बाढ़ ने ब्राइट एंजेल कैन्यन और फैंटम रैंच इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया. अमेरिकी नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक, 15 लोगों के अभी भी लापता या उनसे संपर्क नहीं होने की जानकारी सामने आई है. इससे पहले शुरुआती रिपोर्टों में 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात कही गई थी.

बाढ़ इतनी तेज थी कि ब्राइट एंजेल क्रीक पर बने कई फुटब्रिज बह गए. पानी अपने साथ बड़े पत्थर, लोहे के ढांचे और दूसरे मलबे को बहाकर कोलोराडो नदी तक ले गया. पार्क प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और खोज अभियान शुरू कर दिया है.

🇺🇸: Flash floods sweep Grand Canyon, 62 evacuated and more than 20 still missing.



A flash flood hit Bright Angel Canyon and Phantom Ranch at Grand Canyon National Park on Aug. 29, 2026. By Sunday morning, 62 people had been evacuated with no injuries reported; officials say… pic.twitter.com/BT2YxN49uy — World In Last 24hr (@world24x7hr) August 30, 2026

62 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

नेशनल पार्क सर्विस के अनुसार, 30 अगस्त की सुबह तक फैंटम रैंच और निचले नॉर्थ कैबाब ट्रेल से 62 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका था. इन लोगों को हेलीकॉप्टर और दूसरे बचाव साधनों की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया. अभी तक किसी की मौत या गंभीर चोट की सूचना नहीं है. पार्क प्रशासन अब उन लोगों की जानकारी जुटा रहा है जो बाढ़ के समय ब्राइट एंजेल क्रीक, ब्राइट एंजेल कैंपग्राउंड, नॉर्थ कैबाब ट्रेल और फैंटम रैंच के आसपास मौजूद थे.

करीब 30 मिनट में हुई तेज बारिश

अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार, इस इलाके में करीब 30 मिनट के दौरान लगभग आधा इंच से एक इंच तक बारिश हुई. ग्रैंड कैन्यन का इलाका काफी ऊंचा-नीचा और चट्टानी है, इसलिए बारिश का पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर बहा. मौसम विभाग के अधिकारी जस्टिन जॉनड्रो के मुताबिक, बारिश का बड़ा हिस्सा तुरंत बह गया. ब्राइट एंजेल क्रीक नॉर्थ रिम से नीचे आकर कोलोराडो नदी तक पहुंचती है और इस दौरान करीब 6,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आती है. इस वजह से अचानक आई बारिश कुछ ही समय में तेज बाढ़ में बदल गई.

फुटब्रिज और रास्तों को भारी नुकसान

बाढ़ ने ब्राइट एंजेल क्रीक के ऊपर बने लगभग सभी फुटब्रिज को नुकसान पहुंचाया है. इससे कई इलाकों में लोगों का आना-जाना बंद हो गया है. पार्क प्रशासन नुकसान का जायजा ले रहा है और रास्तों, पुलों, पानी की व्यवस्था और दूसरी सुविधाओं की जांच की जा रही है. बाढ़ के बाद फैंटम रैंच, ब्राइट एंजेल कैंपग्राउंड और नॉर्थ कैबाब ट्रेल को बंद कर दिया गया है. कोलोराडो नदी में भी फिलहाल नाव और राफ्टिंग की आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि नदी में मलबा और लोहे के ढांचे पहुंच गए हैं.

आगे भी बाढ़ का खतरा

नेशनल पार्क सर्विस ने चेतावनी दी है कि इलाके में सोमवार तक तेज बारिश और गरज-चमक वाले तूफान आ सकते हैं. इससे दोबारा अचानक बाढ़, मलबा बहने, पत्थर गिरने और रास्तों की स्थिति बिगड़ने का खतरा बना हुआ है. पार्क प्रशासन ने लोगों से प्रभावित इलाकों से दूर रहने और अधिकारियों की चेतावनी का पालन करने की अपील की है. राहत और खोज अभियान जारी है.

पानी की सप्लाई पर भी असर

अचानक आई बाढ़ से ग्रैंड कैन्यन के अंदर पानी पहुंचाने वाली ट्रांसकैन्यन वाटरलाइन को भी नुकसान हुआ है. इसके चलते पार्क में पानी की उपलब्धता सीमित हो गई है और प्रशासन ने पानी बचाने के लिए कड़े नियम लागू करने की तैयारी की है. 31 अगस्त से साउथ रिम पर स्टेज-4 पानी बचाने के नियम लागू किए जाने की जानकारी नेशनल पार्क सर्विस ने दी.