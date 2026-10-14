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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: अरामको पर हूतियों का बड़ा हमला, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों बढ़ी चिंता

Explained: अरामको पर हूतियों का बड़ा हमला, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों बढ़ी चिंता

सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अरामको की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में थोड़ी आग लग गई.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 14 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अरामको की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में थोड़ी आग लग गई. देश के पूर्वी प्रांत में हुए हमले में इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया. मंत्रालय ने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है. यह हमला तब हुआ जब ईरान समर्थित हूती और उनसे लड़ रहे सऊदी गठबंधन ने मंगलवार रात को एक-दूसरे पर हमला किया. यह युद्ध खाड़ी देश में पहले से जारी संकट के बीच नया बवाल है. जहां ये हमला हुआ वो तेल का एक बड़ा केंद्र है, और यहां हमले को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किए गए थे.

सउदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक और ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है. यह न केवल सउदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, ईंधन की कीमतों, औद्योगिक उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है. अरामको का प्रभाव केवल तेल के कुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय बाजारों और कमोडिटी चेन को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है. ऐसे में, यदि यह विशालकाय कंपनी कभी किसी गंभीर संकट या मुश्किल में आती है, तो इसके परिणाम पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यंत गहरे, दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं

इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अरामको के संकट में आने से वैश्विक स्तर पर और भारत के घरेलू मोर्चे पर किस तरह की बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.

वैश्विक स्तर पर आने वाली मुश्किलें

तेल की कीमतों में बेकाबू उछाल: अरामको प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है और वैश्विक बाजार की मांग का एक बड़ा हिस्सा अकेले पूरी करती है. यदि इस कंपनी के संचालन में कोई बड़ी बाधा आती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की भारी और अचानक कमी हो जाएगी. आपूर्ति घटने और मांग के बने रहने के कारण कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं. इससे दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) और रसोई गैस के दाम रातों-रात आसमान छूने लगेंगे.

 

वैश्विक मंदी और चक्रवात जैसी महंगाई: ऊर्जा आधुनिक अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है. जब ईंधन महंगा होता है, तो हर वस्तु की ढुलाई (logistics), बिजली उत्पादन और कारखानों में मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ जाती है. इसका परिणाम यह होगा कि दुनिया भर में खाने-पीने की चीजों से लेकर हर उपभोक्ता सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी. इस बेकाबू महंगाई से निपटने के लिए जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाएंगे, तो कई प्रमुख देश गंभीर आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकते हैं.

ग्लोबल सप्लाई चेन का चरमराना: अरामको केवल कच्चा तेल ही नहीं बेचती, बल्कि यह पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर के कच्चे माल का भी एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक है. यदि अरामको का उत्पादन प्रभावित होता है, तो दुनिया भर की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ठप होने की कगार पर पहुंच जाएगी, जिससे पैकेजिंग, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे कई क्षेत्र सीधे प्रभावित होंगे.

भारत के लिए कितनी और कैसी परेशानी होगी?

भारत के संदर्भ में सउदी अरामको का संकट किसी बड़े आर्थिक झटके से कम नहीं होगा. भारत अपनी कुल ऊर्जा और तेल जरूरतों का 80% से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है, और सउदी अरब भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है.

 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सबसे पहला और सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ेगा. कम समय में ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होने से भारत का राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा तेजी से बिगड़ जाएगा. इसका असर सरकार की विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचा के बजट पर पड़ेगा.

 

भारत को अपनी जरूरत का तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना होता है. जब तेल महंगा होगा, तो डॉलर की मांग अचानक बहुत बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी कमजोरी का शिकार हो जाएगा. एक कमजोर रुपया देश में हर आयातित वस्तु (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, खाने के तेल और सोना) को महंगा कर देता है.

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी. इसके परिणामस्वरूप सब्जियां, दूध, दालें और अन्य रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएँ महंगी हो जाएंगी. इसके अलावा, फर्टिलाइजर (खाद) के दाम बढ़ने से कृषि लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा बोझ देश के अन्नदाता यानी किसानों पर पड़ेगा.

अरामको भारत की ऊर्जा क्षेत्र की कई बड़ी परियोजनाओं, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स और पेट्रोकेमिकल विस्तार योजनाओं में एक प्रमुख रणनीतिक निवेशक और भागीदार के रूप में जुड़ी हुई है. यदि अरामको खुद वित्तीय संकट या प्रशासनिक मुश्किलों में आती है, तो भारत में चल रहे कई बड़े ऊर्जा निवेश, संयुक्त उपक्रम और भविष्य की योजनाएँ बीच में ही अधर में लटक सकती हैं.

सउदी अरामको सिर्फ एक व्यावसायिक कंपनी भर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के उस पहिए की तरह है जिस पर आधुनिक दुनिया की गति टिकी हुई है. यदि यह पहिया डगमगाता है, तो दुनिया भर में एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट और आर्थिक उथल-पुथल मच जाएगी. भारत जैसी विकासशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए, जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात पर निर्भर है, यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगी. इसीलिए वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनाए रखना और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर तेज़ी से बढ़ना भारत और पूरी दुनिया के लिए आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Aramco Explainer Houthi INDIA
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