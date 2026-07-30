#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में उबाल! रेंजर्स पर फायरिंग, मारपीट और एम्बुलेंस जलाने के आरोप

PoK में उबाल! रेंजर्स पर फायरिंग, मारपीट और एम्बुलेंस जलाने के आरोप

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स पर हवाई फायरिंग, लोगों के घरों में घुसकर मारपीट और एक निजी एम्बुलेंस को आग लगाने के आरोप लगे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के कोटली इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कोटली में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष रावलाकोट और मीरपुर में हुई कथित गोलीबारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे. बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की. आरोप है कि इसके बाद सुरक्षा बलों के कुछ जवान लोगों के घरों में भी घुसे और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की.

घटना के बाद इलाके में स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई. बताया जा रहा है कि रेंजर्स की कार्रवाई से नाराज होकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान लोगों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी भी की. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, स्थिति बिगड़ने के बाद रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) की ओर से फिर से गोलीबारी की गई. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार नारे लगाए जा रहे थे, जबकि दूसरी ओर सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे थे.

ये भी पढ़ें: ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा

निजी एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया

घटना से जुड़े दावों में यह भी कहा गया है कि एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) की निजी एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया. आरोप है कि एम्बुलेंस पर गोली चलाई गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है. घटना को लेकर अब तक पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. कोटली, रावलाकोट और मीरपुर सहित पीओके के कई इलाकों में हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर तनाव की खबरें सामने आती रही हैं. ताजा घटना के बाद क्षेत्र में हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें:  क्या है ईरान की Mosquito Fleet, जिसकी पुतिन ने की जमकर तारीफ, चिढ़ा अमेरिका

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 30 Jul 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Pakistan PoK World News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में उबाल! रेंजर्स पर फायरिंग, मारपीट और एम्बुलेंस जलाने के आरोप
PoK में उबाल! रेंजर्स पर फायरिंग, मारपीट और एम्बुलेंस जलाने के आरोप
विश्व
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
विश्व
क्या है ईरान की Mosquito Fleet, जिसकी पुतिन ने की जमकर तारीफ, चिढ़ा अमेरिका
क्या है ईरान की Mosquito Fleet, जिसकी पुतिन ने की जमकर तारीफ, चिढ़ा अमेरिका
विश्व
ईरान पर क्या होगा अगला कदम? ट्रंप-नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग में बना प्लान, जानें
ईरान पर क्या होगा अगला कदम? ट्रंप-नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग में बना प्लान, जानें
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन ने J-20 फाइटर जेट LAC के करीब किया तैनात, सैटेलाइट से सामने आयी तस्वीर
चीन ने J-20 फाइटर जेट LAC के करीब किया तैनात, सैटेलाइट से सामने आयी तस्वीर
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
पेपर लीक बवाल के बीच ओडिशा में पेपर लीक, व्हाट्सएप पर वायरल, जांच के आदेश
पेपर लीक बवाल के बीच ओडिशा में पेपर लीक, व्हाट्सएप पर वायरल, जांच के आदेश
इंडिया
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget