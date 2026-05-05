बंगाल में पहली बार बीजेपी की जीत पर यूएस से आया रिएक्शन, जानें ट्रंप ने PM मोदी से क्या कहा

बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने बंगाल के हालिया चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी.' पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 294 सीटों में से 207 पर जीत दर्ज की.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ों में सेंध लगाई और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाया. इस जीत के साथ बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाएगी. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक जीत पर तुर्की, ब्रिटेन समेत दुनियाभर की मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है. वर्ल्ड मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विस्तार और विपक्ष के लिए बड़ा झटका बताया.

लंदन स्थित रॉयटर्स ने इसे कई मयनों में बीजेपी की बड़ी जीत बताया. न्यूज एजेंसी ने लिखा, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की. इससे मान नागरिक संहिता और बुनियादी ढांचा निर्माण जैसी उसकी प्रमुख नीतियों को और गति मिल सकती है. ये 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है.' जर्मन ब्रॉडकास्टर डीडब्ल्यू ने लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी पार्टी पहली बार राज्य में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है.'

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