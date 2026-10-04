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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वस्मित माछर की बहादुरी का फैन हुआ अमेरिका, तारीफ करते हुए कहा- 'गर्व है'

स्मित माछर की बहादुरी का फैन हुआ अमेरिका, तारीफ करते हुए कहा- 'गर्व है'

अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर और यात्रियों की बहादुरी की तारीफ की. दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने भी माछर के साहस की सराहना की.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर और विमान में सवार अन्य यात्रियों की बहादुरी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि पायलट और यात्रियों ने ओमानी सह-पायलट को काबू कर ऐसी घटना को होने से रोका, जो दुनिया की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में शामिल हो सकती थी.

बताया गया है कि ओमानी नागरिक हमाम अल-हमामी ने कॉकपिट में कैप्टन स्मित माछर पर चाकू से हमला किया. उस समय विमान में करीब 180 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर यात्री इजरायली थे. कॉकपिट से हो रही हलचल की आवाज सुनकर यात्रियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर सह-पायलट को काबू करने में मदद की.

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क्रिस्टोफर लैंडौ ने की पायलट और यात्रियों की तारीफ

अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वह फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर और यानिव हुयान समेत विमान में सवार ज्यादातर इजरायली यात्रियों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर ऐसी घटना को रोका, जो दुनिया की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक हो सकती थी.

लैंडौ ने कहा कि भारत और इजरायल को इन लोगों पर गर्व होना चाहिए. उन्होंने विमान में मौजूद लोगों के साहस की भी तारीफ की, जिन्होंने एक बड़े हादसे को टालने में अहम भूमिका निभाई.

उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में मशीनें और तकनीक हमारे लिए बहुत से काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों की बहादुरी प्रेरणादायक है, जो अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

हादसा टालने के बाद हीरो बने भारतीय पायलट

30 सितंबर को तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की इस उड़ान के दौरान कथित तौर पर सह-पायलट ने विमान को क्रैश कराने की कोशिश की थी. इस दौरान कैप्टन स्मित माछर ने उसका सामना किया और उसे रोकने की कोशिश की. उनकी बहादुरी के बाद उन्हें 'हीरो पायलट' के तौर पर सराहा जा रहा है.

शनिवार को दुबई के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी कैप्टन माछर से मुलाकात की. उन्होंने फ्लाईदुबई पायलट के साहस और जिम्मेदारी की तारीफ की.

अल मकतूम ने कहा कि कैप्टन माछर ने असाधारण साहस का परिचय दिया है. उन्होंने भारतीय पायलट के प्रति UAE नेतृत्व की सराहना भी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि माछर उनकी टीम और उनके देश की कहानी का हिस्सा हैं.

स्मित माछर के परिवार ने भी जताया गर्व

कैप्टन स्मित माछर के परिवार ने शनिवार को उनके लिए मिल रहे समर्थन पर गर्व और आभार जताया. परिवार ने लोगों को बताया कि माछर का सुरक्षित और सैन्य अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ इलाज चल रहा है.

इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टन माछर की बहादुरी की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि माछर ने अपने सह-पायलट की कथित विमान क्रैश कराने की कोशिश को नाकाम कर '9/11 जैसी त्रासदी' को टालने में मदद की.

मोदी से वीडियो कॉल पर सुनाया भयावह अनुभव

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कैप्टन माछर से वीडियो कॉल के जरिए बात भी की. इस दौरान माछर ने विमान में पैदा हुए संकट के दौरान के भयावह क्षणों के बारे में बताया.

माछर ने कहा कि गंभीर चोट लगने के बाद जब वह गिर गए थे, तब भी उन्हें महसूस हो रहा था कि विमान नीचे जा रहा है. उन्होंने बताया कि वर्षों के उड़ान अनुभव से उन्हें अंदाजा हो गया था कि विमान खतरनाक तरीके से नीचे की ओर जा रहा है. माछर के मुताबिक, उस समय भी उन पर हमला किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह आगे बढ़कर कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया.

प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में माछर ने कहा, मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं उन सभी लोगों को मरने नहीं दे सकता.

यह भी पढ़िएः यूएन में क्षेत्रीय आतंकवाद पर चर्चा, पाक की भूमिका पर क्या बोला पैनल?

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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