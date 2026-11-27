बांग्लादेशी संसद के स्पीकर हफीज उद्दीन अहमद ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगला. उन्होंने दावा किया कि 1971 में नई दिल्ली ने बंगालियों की मदद नहीं की, बल्कि इसके बजाय पाकिस्तान को कमजोर करने का काम किया. इस्लामाबाद से दिए भड़काऊ बयानों के जरिए अहमद ने भारत के खिलाफ नए राजनीतिक हमले किए.

हफीज उद्दीन अहमद ने बुधवार को इस्लामाबाद में संसद भवन का दौरा किया, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने 1971 के युद्ध और ढाका के पतन से जुड़ी घटनाओं को याद किया. बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि 1971 में भारत ने बंगालियों की मदद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को कमजोर किया.

'भारत की कॉलोनी बन गया था बांग्लादेश'

उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेश असल में भारत की एक कॉलोनी बन गया था और दावा किया कि इसके कारण वहां के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा. पाकिस्तानी सेना के पूर्व कैप्टन अहमद, जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था और बाद में बांग्लादेश में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, उन्होंने इस संघर्ष में भारत की भूमिका पर सवाल उठाए.

'1975 में वन-पार्टी सिस्टम लागू था'

उन्होंने दावा किया कि 1971 में बंगाली लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित कर दिया गया. बांग्लादेश और पाकिस्तान की संसदीय प्रणालियों की तुलना करते हुए अहमद ने बताया कि बांग्लादेश ने 1975 में वन-पार्टी सिस्टम लागू था. उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि देश में कभी वास्तविक लोकतंत्र नहीं आ पाया. हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के फरवरी 2026 के आम चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया.

शेख हसीना पर क्या कहा

बांग्लादेश के स्पीकर ने कहा कि अगर हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा. उन्होंने हसीना के लौटने संबंधी बयानों को उनके समर्थकों को तसल्ली देने की कोशिश बताया और दावा किया कि उनके कम से कम अगले 10 सालों तक लौटने की कोई संभावना नहीं है.

भारत का जवाब

ढाका ने कई बार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. अहमद ने कहा कि अगर नई दिल्ली उन्हें सौंपने से इनकार करती है, तो बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) का दरवाजा खटखटा सकता है, हालांकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं बताया. भारत ने कहा है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध की जांच संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा की जा रही है.

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