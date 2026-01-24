यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







रूस यूक्रेन में जंग लगभग 4 साल से जारी है. अभी तक सीजफायर को लेकर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन सकी है. दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. इस बीच यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहर रूसी हमले की चपेट में बताए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में 13 लोग घायल हुए हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार (24 जनवरी) की सुबह यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों पर रूसी हमले हुए, जिनमें राजधानी कीव में 2 और उत्तर-पूर्व में स्थित खार्किव में 11 लोग घायल हो गए हैं. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि राजधानी में घायल हुए दोनों लोग गंभीर हालत में हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि राजधानी को दो भागों में बांटने वाली नीप्रो नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो जिलों में हड़तालें हुई हैं.

कीव के मेयर ने क्या बताया

क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर लिखा, "कीव पर दुश्मन का भारी हमला हो रहा है." यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि राजधानी पर हमले में ड्रोन और मिसाइलों दोनों का इस्तेमाल किया गया था. कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि कम से कम 3 जिलों में ड्रोन हमले हुए, जिससे कम से कम 2 जगहों पर आग लग गई.

बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप

कीव में नए साल के बाद से बड़े पैमाने पर रात भर दो हमले हुए हैं, जिससे सैंकड़ों आवासीय भवनों में बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप हो गई है. आपातकालीन कर्मी अभी भी निवासियों को सेवाएं बहाल करने में लगे हुए हैं. रात भर तापमान -13 डिग्री सेल्सियस (9 फ़ारेनहाइट) तक गिर गया था. सीमा से 30 किलोमीटर (18 मील) दूर स्थित खार्किव जो अक्सर रूसी हमलों का निशाना बनता है उनके मेयर इगोर तेरेखोव ने कहा कि रूसी ड्रोन ने कई जिलों पर हमला किया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए.

मेयर इगोर तेरेखोव ने टेलीग्राम पर बताया कि ड्रोन ने विस्थापित लोगों के लिए बने एक छात्रावास, एक अस्पताल और एक प्रसूति अस्पताल पर हमला किया था. ये ताजा हमले यूक्रेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के वार्ताकारों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध के समाधान की दिशा में काम करने के दौरान हुए हैं.

