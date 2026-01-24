मैदानी इलाकों में ठंडी और शुष्क हवाओं के चलने के कारण उत्तर भारत के बड़े हिस्से में नई शीत लहर की संभावना जताई जा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं भी चलने की आशंका है, जिससे कई उत्तरी राज्यों में रात के तापमान में भारी गिरावट आएगी.

कहां-कहां गिरेगा पारा

IMD के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए स्वतंत्र मौसम पर्यवेक्षक की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मौसम अपडेट के अनुसार 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

उन्होंने बताया कि दिन में धूप खिली रहने के बावजूद इस अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इस बीच आईएमडी ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 24 और 25 जनवरी को बर्फबारी की गतिविधि के कम होकर छिटपुट या हल्की बारिश में तब्दील होने की संभावना है.

बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी से उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है, जिससे 27 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी होगी. 28 जनवरी को छिटपुट बारिश होगी. मौसम विभाग ने कहा है कि 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

कहां-कहां रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. आईएमडी ने यह भी बताया कि 24 से 26 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा छा सकता है, जबकि इसी अवधि में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छा सकता है.

