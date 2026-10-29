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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिनपिंग को सताया तख्तापलट का डर! सेना के 16 जनरलों समेत 33 टॉप लीडर बर्खास्त

जिनपिंग को सताया तख्तापलट का डर! सेना के 16 जनरलों समेत 33 टॉप लीडर बर्खास्त

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और कड़े अनुशासन के तहत यह एक्शन लिया है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से खुद का आत्म-निरीक्षण करने का आह्वान किया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 29 Oct 2026 10:35 PM (IST)
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी और सेना पर चाबुक चलाते हुए 33 बड़े नेताओं और शीर्ष सैन्य अफसरों को एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया है. सीक्रेट मीटिंग के बाद जब जिनपिंग ने ये फैसला लिया तो पूरी दुनिया एक बार फिर बीजिंग की ओर देखने लगी. इस कार्रवाई के बीच जिनपिंग ने पार्टी और सेना से खुद का आत्म-निरीक्षण करने और संस्थान को नुकसान पहुंचा रहे 'वाइरस' को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पद से हटाए गए लोगों में 16 सैन्य अधिकारी भी हैं. जिनपिंग की अगुआई में चीन की केंद्रीय समिति की पांचवीं बैठक में बहुत कम नेता को बुलाया गया था. इस बार की बैठक में सिर्फ 279 सदस्य ही शामिल हुए, जबकि अक्टूबर 2025 में 315 और जुलाई 2024 में 364 सदस्य मौजूद थे. साल 2022 में 370 से अधिक सदस्यों के साथ शुरू हुई यह समिति शी जिनपिंग की कड़ी कार्रवाई के चलते लगातार छोटी होती जा रही है.

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चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और कड़े अनुशासन के तहत यह एक्शन लिया है. साल 2012 में सत्ता में आने के बाद से जिनपिंग की सरकार का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार से लड़ाई का रहा है. हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक वफादारी सुनिश्चित करने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है.

बर्खास्त किए गए नेताओं में पूर्व शिनजियांग पार्टी प्रमुख मा शिंगरुई, पूर्व जनरल झांग युशिया और लियू झेनली और प्रमुख राजनयिक लियू जियानचाओ शामिल हैं. झांग युशिया चीन की सशस्त्र बलों की देखरेख करने वाली 'सेंट्रल मिलिट्री कमीशन' (CMC) के उपाध्यक्ष थे. लगातार हो रही इस सैन्य कार्रवाई ने चीनी जन मुक्ति सेना (PLA) के नेतृत्व और उसकी युद्ध तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस हलचल के बीच CMC के वाइस प्रेसिडेंट झांग शेंगमीन को कम्युनिस्ट पार्टी के 24-सदस्यीय पोलित ब्यूरो में प्रमोट किया गया है, जिसके बाद वे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एकमात्र प्रतिनिधि बन गए हैं.

शी जिनपिंग की सत्ता पर मजबूत पकड़

चीन में इस कड़े अभियान का समय बेहद अहम है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की अगली बैठक 2027 के अंतिम महीनों में होने वाली है. इस बैठक में पार्टी की नई नेतृत्व टीम तय होगी और व्यापक रूप से माना जा रहा है कि शी जिनपिंग चौथे कार्यकाल का दावा करेंगे.अगर ऐसा होता है तो वे चीन के पुराने नेताओं की तरह 10 साल में कुर्सी छोड़ने के नियम को तोड़ते हुए लंबे समय तक सत्ता में बने रहेंगे.

नेताओं और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने से साफ संकेत मिलता है कि आगामी फेरबदल से पहले आलाकमान अधिकारियों पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है. शी जिनपिंग ने बार-बार उन नेताओं को चेतावनी दी है जो दिखावे के लिए वफादारी जताते हैं, लेकिन पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करते. इससे यह साफ है कि इस पूरे अभियान का मुख्य मकसद केवल भ्रष्टाचार रोकना नहीं, बल्कि राजनीतिक वफादारी तय करना है.

जिनपिंग को सताया तख्तापलट का डर

पूर्वी एशिया स्थित रिसर्च सेंटर कार्नेगी चाइना के एक्सपर्ट चोंग जा इयान ने बीबीसी को बताया कि यह भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अब केवल रिश्वतखोरी खत्म करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपनी सत्ता को बनाए रखने और उसे मजबूत करने का एक बड़ा जरिया बन चुका है. इसके अलावा यह कार्रवाई सिर्फ पार्टी और सेना तक ही सीमित नहीं है. द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्टों के अनुसार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्योगों से जुड़े कई बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को भी हिरासत में लिया गया है या वे अचानक गायब हो गए हैं, जिससे चीन के कारोबारी माहौल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 29 Oct 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Army XI JINPING CHINA
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