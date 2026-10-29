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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल: फिलिस्तीनी वोटर्स को राष्ट्रपति हर्जोग का साथ, बेंजामिन के आरोपों पर क्या बोले?

इजरायल: फिलिस्तीनी वोटर्स को राष्ट्रपति हर्जोग का साथ, बेंजामिन के आरोपों पर क्या बोले?

इजरायल के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी वोटर्स के समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगी के आरोपों पर कहा है कि इस तरह के आरोपों की गहन जांच होना चाहिए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Oct 2026 06:58 PM (IST)
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इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आरोपों से इतर फिलिस्तीनी वोटर्स के समर्थन किया है. नेतन्याहू और उनके सहयोगियों का कहना है कि इजरायल के फिलिस्तीनी वोटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने वोटिंग में धांधली की है. 

अब इस पर राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा है कि वोटिंग में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर देश की केंद्रीय चुनाव समिति और शिन बेट के चीफ से बात की है. इस मामले में गहन जांच होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि आज सुबह सामने आए संदेहों में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर मेरी पैनी नजर है. लेकिन ऐसे समय में भी हमें उस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने से बचना चाहिए जिसने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया. 

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इजरायल के राष्ट्रपति हर्जोग ने की राजनीतिक पार्टी से अपील

इसके अलावा हर्जोग ने गठबंधन को लेकर होने वाली बातचीत से पहले राजनीतिक पार्टियों के डेलिगेशन से अपील की है कि वे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रुख पर पुनर्विचार कें. एक बार आधिकारिक नतीजें आ जाएं, तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के डेलीगेशन से मिलूंगा. 

उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते होने वाली बातचीत से पहले मैं यहां मौजूद सभी लोगों और जनता-उनके नेताओं से यही कहूंगा कि खुले दिमाग और खुले दिल से सोचें. अपना नजरिया व्यापक बनाएं. आपके दिमाग में बस एक ही सवाल होना चाहिए कि देश का सर्वोत्तम हित में क्या है? 

कतर ने खारिज किया नेतन्याहू का दावा

इधर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने कहा, हम इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं कि कतर ने इजरायली चुनावों में दखल दिया है या चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के मकसद से किसी गतिविधि को फंड किया है. उन्होंने नेतन्याहू और उनके सहयोगी के आरोपों को बेतुका और खतरनाक करार दिया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 29 Oct 2026 06:58 PM (IST)
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