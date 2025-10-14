हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएलन मस्क को मिली बड़ी सफलता, SpaceX के स्टारशिप की लॉन्चिंग हुई सफल, फिर क्या है क्रैश कारण?

एलन मस्क को मिली बड़ी सफलता, SpaceX के स्टारशिप की लॉन्चिंग हुई सफल, फिर क्या है क्रैश कारण?

Spacex Starship: स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप वर्जन-2 रॉकेट का 11वां टेस्ट सफल रहा. रॉकेट ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ा और फिर उसे हिंद महासागर में उतार लिया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 14 Oct 2025 08:45 AM (IST)
दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट में से एक माने जाने वाले स्पेसएक्स के स्टारशिप का 11वां टेस्ट सफल रहा. इसे मंगलवार (14 अक्टूबर) को सुबह 5.00 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया. यह टेस्ट 1 घंटे और 6 मिनट का था, जिसमें सुपर हैवी बूस्टर की अमेरिका की खाड़ी में वॉटर लैंडिंग कराई गई. इसका वीडियो भी सामने आया है. इस टेस्ट का मकसद भविष्य में रॉकेट को उड़ान भरने वाली जगह पर वापस लाना था.

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पहले भी कई टेस्ट कर चुकी है. इसका 10वां टेस्ट 27 अगस्त को किया गया था. यह टेस्ट भी कामयाब रहा था. रॉकेट के ऊपरी हिस्से को स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और निचले हिस्से को सुपर हैवी बूस्टर कहा जाता है. इसे कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है. इसकी ऊंचाई 403 फीट की है. यह करीब 40 मंजिला बिल्डिंग के जितना लंबा है. अहम बात यह है कि यह रीयूजेबल है.

मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरा रॉकेट

दरअसल स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल करने जैसा बनाया है. इसी वजह से योजना के मुताबिक लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद स्टारशिप सुपर हेवी रॉकेट से अलग हो गया. इस प्रक्रिया को हॉट स्टेजिंग कहा जाता है. वहीं फिर रॉकेट मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरा. रॉकेट के गिरने के बाद आग की लपटें दिखीं. हालांकि यह टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा.

बता दें कि स्पेसएक्स कंपनी इस रॉकेट को NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए भी तैयार कर रही है. इसके मुताबिक 2027 तक इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने का प्लान बन रहा है. स्पेस्कएक्स का यह मिशन मंगल के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. स्पेसएक्स का कहना है कि इस मिशन से जो डेटा मिला है, वह भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.

Published at : 14 Oct 2025 08:42 AM (IST)
Elon Musk SpaceX Starship
