पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, सत्ता के लिए कहां तक गिरेंगे शहबाज-मुनीर?
Aleema Khan Arrest Warrant:
पाकिस्तान के रावलपिंड़ी स्थित एक आतंकवाद-रोधी अदालत (Anti-Terrorism Court) ने सोमवार (2 फरवरी, 2026) को देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. यह मामला 2024 के नवंबर महीने में रावलपिंडी के गैरीशन टाउन में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है.
पाकिस्तान की जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह गैर-जमानती वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि अलीमा खान कई बार समन भेजे जाने के बावजूद सुनवाई में पेश नहीं हुईं. सुनवाई के दौरान उनके वकील फैसल मलिक ने दलील दी कि जब तक अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स और आईडी कार्ड फ्रीज रहेंगे, तब तक वह कोर्ट में पेश नहीं होंगी.
