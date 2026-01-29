कोलंबिया वेनेजुएला बॉर्डर पर प्लेन क्रैश, 15 लोगों की मौत, टेकऑफ करते ही विमान धुआं-धुआं

Colombia Plane Crash: कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से सटे नॉर्टे डे सैंटेंडर प्रान्त में बुधवार को Satena एयरलाइन का एक व्यावसायिक विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हुई, जब विमान कुकुटा से उड़ान भरने के बाद ओकाना जा रहा था.

सरकारी और एयरलाइन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान Beechcraft 1900D था, जिसमें 13 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स सवार थे. मरने वालों में देश के एक मौजूदा सांसद और आगामी चुनावों में हिस्सा ले रहे एक विधायी उम्मीदवार भी शामिल हैं.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अचानक टूटा संपर्क

यह विमान कोलंबिया के नॉर्टे डी सैंटेंडर इलाके के कुकूटा शहर से उड़ा था और दोपहर में ओकाना पहुंचना था. लेकिन लैंडिंग से कुछ ही समय पहले विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अचानक संपर्क टूट गया. काफी देर तक संपर्क न होने पर प्रशासन ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया. बाद में जब विमान का मलबा मिला तो अधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है. विमान में कुल 13 यात्री और दो क्रू मेंबर थे. यह उड़ान सतेना फ्लाइट 8895 के नाम से जानी जा रही थी.

विमान में कौन-कौन सवार थे?

इस दर्दनाक हादसे में कोलंबिया की चैंबर ऑफ डेप्युटीज के सदस्य डियोजेनेस क्विंटेरो और चुनावी उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो की भी मौत हो गई. दोनों अपने-अपने राजनीतिक दलों की टीम के साथ यात्रा कर रहे थे. घटना की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक फैल गया. स्थानीय विधायक विलमर कैरिलो ने इसे बेहद दुखद हादसा बताया और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि शुरुआती राहत और बचाव कार्य अब शवों को निकालने और उनकी पहचान करने के काम में बदल चुका है.

दुर्घटना स्थल एक दूर-दराज और पहाड़ी इलाके में है, जो वेनेजुएला की सीमा के पास पड़ता है. इस क्षेत्र में घना जंगल है और मौसम भी जल्दी बदल जाता है, जिससे खोज और बचाव कार्य में काफी परेशानी हुई. अधिकारियों ने बताया कि इन्हीं कारणों से मलबे तक पहुंचने में समय लगा. फिलहाल विमान हादसे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मामले की जांच के लिए संबंधित एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं.