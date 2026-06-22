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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकितनी खतरनाक है रूस की Skyfall न्यूक्लियर मिसाइल, जिसने उड़ाई अमेरिका-यूरोप की नींद? जानें खासियत

कितनी खतरनाक है रूस की Skyfall न्यूक्लियर मिसाइल, जिसने उड़ाई अमेरिका-यूरोप की नींद? जानें खासियत

Russia Missile: रूस की स्काईफॉल या 9M730 ब्यूरेवेस्तनिक परमाणु मिसाइल अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है. जानिए इसकी रेंज, स्पीड और खतरनाक क्षमता.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 02:41 PM (IST)
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रूस की रहस्यमयी स्काईफॉल परमाणु मिसाइल, जिसे 9M730 ब्यूरेवेस्तनिक के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है. यह मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि दावा है कि उड़ान के दौरान यह रेडियोएक्टिव मटेरियल छोड़ सकती है. यही वजह है कि इसे पहले की मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है. यह जमीन के काफी करीब उड़ान भरती है, जिससे इसे रडार से पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है. रूस का दावा है कि इसकी मारक क्षमता लगभग असीमित है, जबकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अधिकतम 14,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है.

व्लादिमीर पुतिन ने 1 मार्च 2018 को इस मिसाइल का जिक्र किया था. यह रूस के 6 नए हथियारों में शामिल है. पुतिन ने कई बार इस मिसाइल की तारीफ की है और कहा है कि दुनिया में कोई दूसरा हथियार इसकी बराबरी नहीं कर सकता. उनके अनुसार यह रूस के सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियारों में से एक है, जिसका जवाब दुनिया के किसी देश के पास नहीं है.

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बुरेवेस्तनिक मिसाइल की रेंज को लेकर दावा

बुरेवेस्तनिक मिसाइल की रेंज और स्पीड को लेकर भी कई दावे किए गए हैं. अमेरिका और पश्चिमी देशों को आशंका है कि रूस इसके सफल परीक्षण कर चुका है. NTI की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से अब तक इस मिसाइल के 13 परीक्षण हुए हैं, जिनमें से केवल 2 सही तरीके से सफल रहे. हालांकि रूस का दावा इससे अलग है. रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक, 21 अक्टूबर 2025 को इस मिसाइल ने 15 घंटे तक उड़ान भरी और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की. इस दौरान इसकी औसत गति आवाज की गति का लगभग 75 प्रतिशत बताई गई.

MIT के वैज्ञानिकों ने किया रिसर्च

अमेरिका की तरफ से भी इस मिसाइल को लेकर कई गंभीर दावे किए गए हैं. MIT के वैज्ञानिकों ने इस पर गहराई से रिसर्च की है. उनका कहना है कि यह मिसाइल उड़ान के दौरान रेडियोएक्टिव मटेरियल छोड़ सकती है, जो पर्यावरण और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. MIT के एयरोस्पेस और परमाणु विज्ञान विशेषज्ञ जेक हेक्ला और आर. स्कॉट केम्प की रिपोर्ट के अनुसार बुरेवेस्तनिक मिसाइल की लंबाई करीब 31 फीट यानी 9.5 मीटर है. इसके पंखों का फैलाव लगभग 18 फीट यानी 5.6 मीटर बताया गया है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह मिसाइल मैक 0.75 की गति से उड़ती है. उनका यह भी कहना है कि इसमें डायरेक्ट साइकिल एयर-ब्रीदिंग न्यूक्लियर प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो संभवतः टर्बोजेट इंजन की मदद से काम करता है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
RUSSIA WORLD NEWS IN HINDI Burevestnik Missile
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