ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा? विदाई तय, 5 पॉइंट में समझें आखिर कैसे बढ़ा दबाव

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अपनी लेबर पार्टी के कई सांसद और कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि वह पद छोड़ दें. स्टारमर ने अभी तक इस्तीफे की घोषणा नहीं की है और वह इस समय अपने आधिकारिक ग्रामीण आवास चेकरर्स में स्थिति पर विचार कर रहे हैं.

सिर्फ दो साल पहले स्टारमर ने लेबर पार्टी को 14 साल बाद सत्ता में वापसी दिलाई थी, लेकिन अब उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं. शुक्रवार (19 जून ) को रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि वह पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे और सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए.

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बर्नहैम की चुनौती



स्टारमर के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी ही पार्टी के नेता एंडी बर्नहम बनकर उभरे हैं. मेकरफील्ड उपचुनाव में बर्नहैम ने बड़ी जीत हासिल की है. एंडी बर्नहम ने विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को भारी अंतर से हराया. लेबर पार्टी के कई सांसदों का मानना है कि 2029 के आम चुनाव में दक्षिणपंथी नेता नाइजेल फराज का मुकाबला करने के लिए बर्नहैम बेहतर विकल्प हो सकते हैं. स्टारमर के खिलाफ असंतोष मई में हुए चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद और बढ़ गया.

अपनी ही पार्टी का बढ़ता विरोध



स्टारमर के खिलाफ सबसे बड़ा संकट उनकी अपनी पार्टी से ही पैदा हुआ है. मई में हुए स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कई सांसद और मंत्री उनके नेतृत्व से नाराज हो गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे इस्तीफा देने या पद छोड़ने की समयसीमा तय करने की मांग की है. पार्टी के भीतर यह भावना मजबूत होती जा रही है कि अगले चुनाव से पहले नए नेतृत्व की जरूरत है.



राजनीतिक हालात पर गंभीर मंथन

ब्रिटेन के व्यापार मंत्री पीटर काइल ने संकेत दिए हैं कि स्टारमर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. पीटर ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार नेताओं और सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं और राजनीतिक चुनौतियों का आकलन कर रहे हैं. काइल ने यह भी स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर स्टारमर के नेतृत्व को लेकर स्पष्ट असंतोष और चुनौती मौजूद है.

ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस राजनीतिक संकट पर टिप्पणी की है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि स्टारमर जल्द ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि स्टारमर आव्रजन और ऊर्जा नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सफल नहीं रहे. ट्रंप के इस बयान ने ब्रिटेन की राजनीति में चल रही अटकलों को और हवा दे दी है.

वादों को पूरा करने में संघर्ष

2024 में सत्ता में आने के बाद स्टारमर ने आर्थिक विकास, महंगाई पर नियंत्रण, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने जैसे कई बड़े वादे किए थे. उनकी सरकार इन मोर्चों पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी. अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत की नियुक्ति को लेकर भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी. लगातार बढ़ती आलोचना और घटते समर्थन ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया है. सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कीर स्टारमर इस्तीफा देते हैं या फिर पार्टी के भीतर बढ़ती चुनौती का सामना करते हुए अपने पद पर बने रहते हैं.

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