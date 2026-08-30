'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत

आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने शनिवार (29 अगस्त) को हरियाणा के चरखी दादरी में 1996 में हुई विमानों की टक्कर का जिक्र किया. उस घटना को बताते हुए उन्होंने कहा कि संघ सभी को साथ लेकर चलने वाला संगठन है, न कि किसी को बाहर रखने वाला.

अमेरिका के न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस में भागवत ने कहा कि हिंदुत्व किसी को बाहर रखने वाली विचारधारा नहीं है और अगर कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता.

Two planes collided in Dadri, Haryana (1996) - a state in Bharat. Both planes were from Muslim countries. Most of the passengers were Muslims. After the collision, our Swayamsevaks reached there first and served. When their relatives came, they helped in identifying them.… pic.twitter.com/Mb9Wg2Uibu — RSS (@RSSorg) August 29, 2026

12 नवंबर 1996 को हरियाणा के दादरी में सऊदी अरब एयरलाइंस के बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस के इल्यूशिन Il-76 विमानों के बीच हवा में हुई टक्कर का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि दुर्घटना वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोग आरएसएस के स्वयंसेवक ही थे.

मोहन भागवत ने क्या बताया

घटना का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा, "हरियाणा के दादरी में 2 विमान आपस में टकरा गए थे और दोनों विमान अरब देशों के थे. उनमें ज़्यादातर यात्री मुसलमान थे. हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुँचे और सेवा की. उन्होंने यह नहीं देखा कि वे किसकी सेवा कर रहे हैं. उन्होंने शवों को निकाला, अंतिम संस्कार का इंतजाम किया और परिवारों को मृतकों की पहचान करने में मदद की. हमने यह नहीं सोचा कि वे मुसलमान हैं. हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हम राजनीति में नहीं हैं."

राजनीति अब अपने फायदे का खेल- मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख ने कहा, "अफसोस की बात है, लेकिन सच तो यह है कि राजनीति अब अपने फ़ायदे का खेल बन गई है और जहां मैं और मेरा होता है, वहां कोई समाधान नहीं निकलता. हम और हमारा ही समाधान है. इसलिए हमारा अनुभव यह है कि हमें समाज से शुरुआत करनी होगी और आरएसएस ने यही किया."

उन्होंने बताया कि 2018 के बाद हमने भारत के ईसाइयों और मुसलमानों के साथ बातचीत शुरू की. हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं. बातचीत पहला कदम है और सेवा दूसरा. हम हर जगह सेवा करते हैं, हम समान रूप से सेवा करते हैं. उन्होंने यह बात आरएसएस के अल्पसंख्यकों के विरोधी होने की धारणा को दूर करने के लिए कही.

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