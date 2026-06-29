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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजर्मनी के शहर स्टेड में ताबड़तोड़ गोलीबारी, हमले में 5 लोगों की मौत; दो अरेस्ट

जर्मनी के शहर स्टेड में ताबड़तोड़ गोलीबारी, हमले में 5 लोगों की मौत; दो अरेस्ट

पुलिस के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया है कि संदिग्ध हमलावर और एक अन्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है. पुलिस की मानें तो यूथ के लिए बने एक सेंटर के पास गोलियां चलाई गईं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Jun 2026 09:50 PM (IST)
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जर्मनी में शूटिंग यानी गोलीबारी की खबरें सामने आई है. घटना में 5 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, दो लोगों को अरेस्ट किया गया है. घटना नॉर्थ जर्मनी की बताई जा रही है. यहां शहर स्टेड में गोलीबारी हुई. खबर न्यूज एजेंसी एएफपी की तरफ से जारी की गई है. 

वहीं, इस पूरे मामले पर पुलिस के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया है कि संदिग्ध हमलावर और एक अन्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है. पुलिस की मानें तो यूथ के लिए बने एक सेंटर के पास गोलियां चलाई गईं. वे सभी शहर के सेंटर के बाहर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे हैं. 

सुरक्षा के लिए पुलिस ने जारी की नागरिक अपील

पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है. इसमें जानकारी दी गई है, पुलिस विभाग सभी से अपील करते हैं, कि उस इलाके से दूर रहें. अपनी सुरक्षा के लिए वहां न जाएं. एएफपी ने शहर की पुलिस से बात की. इसमें कहा गया कि यूथ वेलफेयर सेंटर में कई लोगों की हत्या की घटना हुई है. पांच लोगों की मौत हो गई है. अन्य लोग घायल भी हुए हैं. 

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बंदूक के लाइसेंस को लेकर अमेरिका से सख्त जर्मनी के कानून

जर्मनी के हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित स्टेड शहर की आबादी लगभग 50 हजार हो चुकी है. जर्मनी में बंदूक के लाइसेंस से जुड़े कानून अमेरिका की तुलना में ज्यादा सख्त हैं. वहां सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं कम होती हैं. 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए आवदेन से पहले मेंटल हेल्थ यानी साइकियाट्रिक एग्जाम को पास करना होता है. 

इससे पहले जर्मनी में सामूहिक गोलीबारी की घटना मार्च 2023 में हुई थी. तब जेहोवाज विटनेस ग्रुप के एक नाराज एक्स मेंबर्स ने हैम्बर्ग में ग्रुप की सभा में शामिल 6 लोगों को गोली मार दी थी. उनकी हत्या कर दी थी. फिर उसके बाद खुद को भी गोली मार ली थी. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Jun 2026 09:50 PM (IST)
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