जर्मनी के शहर स्टेड में ताबड़तोड़ गोलीबारी, हमले में 5 लोगों की मौत; दो अरेस्ट

जर्मनी में शूटिंग यानी गोलीबारी की खबरें सामने आई है. घटना में 5 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, दो लोगों को अरेस्ट किया गया है. घटना नॉर्थ जर्मनी की बताई जा रही है. यहां शहर स्टेड में गोलीबारी हुई. खबर न्यूज एजेंसी एएफपी की तरफ से जारी की गई है.

वहीं, इस पूरे मामले पर पुलिस के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया है कि संदिग्ध हमलावर और एक अन्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है. पुलिस की मानें तो यूथ के लिए बने एक सेंटर के पास गोलियां चलाई गईं. वे सभी शहर के सेंटर के बाहर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे हैं.

सुरक्षा के लिए पुलिस ने जारी की नागरिक अपील

पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है. इसमें जानकारी दी गई है, पुलिस विभाग सभी से अपील करते हैं, कि उस इलाके से दूर रहें. अपनी सुरक्षा के लिए वहां न जाएं. एएफपी ने शहर की पुलिस से बात की. इसमें कहा गया कि यूथ वेलफेयर सेंटर में कई लोगों की हत्या की घटना हुई है. पांच लोगों की मौत हो गई है. अन्य लोग घायल भी हुए हैं.

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बंदूक के लाइसेंस को लेकर अमेरिका से सख्त जर्मनी के कानून

जर्मनी के हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित स्टेड शहर की आबादी लगभग 50 हजार हो चुकी है. जर्मनी में बंदूक के लाइसेंस से जुड़े कानून अमेरिका की तुलना में ज्यादा सख्त हैं. वहां सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं कम होती हैं. 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए आवदेन से पहले मेंटल हेल्थ यानी साइकियाट्रिक एग्जाम को पास करना होता है.

इससे पहले जर्मनी में सामूहिक गोलीबारी की घटना मार्च 2023 में हुई थी. तब जेहोवाज विटनेस ग्रुप के एक नाराज एक्स मेंबर्स ने हैम्बर्ग में ग्रुप की सभा में शामिल 6 लोगों को गोली मार दी थी. उनकी हत्या कर दी थी. फिर उसके बाद खुद को भी गोली मार ली थी.

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